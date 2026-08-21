Загибель військового від рук побратима: права на виплати та відстрочку

Затримання обвинуваченого у вбивстві побратима чоловіка та судовий процес. Фото: Нацполіція, колаж Новини.LIVE

Загибель військового від рук побратима ще не остаточно позбавляє його родину права на виплати від держави, навіть якщо трагедія сталася через міжособистісний конфлікт. Проте для отримання грошей та оформлення відстрочки родичам доведеться зібрати чималу кількість документів, які підтвердять обставини інциденту.

Роз'яснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Які гарантії дає держава родичам бійця, якого вбив побратим на фронті

Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, наявність запису про цей інцидент у Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще не означає втрату прав на державні гарантії, проте родина має довести точні обставини трагедії.

Стандартне сповіщення від військкомату зі словами про те, що захисник "мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув", є лише загальною характеристикою. Воно не має юридичної сили для оформлення грошових виплат чи відстрочки від призову для сина загиблого, якщо в документі прямо вказано, що деталі події ще з'ясовуються.

Для отримання права на відстрочку від мобілізації ключовим є не сам факт смерті під час воєнного стану чи особа вбивці. Згідно з пунктом 4 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", син має довести, що батько загинув саме під час забезпечення національної безпеки, оборони чи стримування збройної агресії.

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Адвокат наголошує, що не має вирішального значення, хто здійснив фатальний постріл, військовослужбовець РФ чи побратим. Відповідно до урядової постанови № 560 від 16 травня 2024 року, родині потрібно домогтися у військової частини акт службового розслідування або витяг із наказу про виключення зі списків особового складу, де буде чітко зафіксована підстава загибелі під час оборонних заходів.

Яка грошова допомога передбачена за смерть бійця від рук побратима

Розмір грошової допомоги безпосередньо залежить від результатів внутрішнього розслідування.

Юрій Айвазян звертає увагу, що у разі, коли офіційні документи підтвердять смерть під час виконання обов'язків військової служби, родина отримає 15 мільйонів гривень згідно з постановою Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року та відповідними статтями Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

У випадку ж, коли буде доведено, що трагедія сталася просто в період проходження служби, але не під час виконання прямих обов'язків, держава виплатить 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У 2026 році ця сума становить 1 664 000 гривень. Оскільки загиблий не залишив особистого розпорядження, виплата буде розподілена рівними частинами між усіма законними претендентами — дітьми незалежно від віку, вдовою та батьками.

Присутність алкоголю у справі фігурує як порушення за статтею 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проте адвокат Айвазян вказує на важливий нюанс. Закон дозволяє відмовити у компенсації лише в тому випадку, коли смерть стала прямим наслідком власних дій військового у стані сп'яніння. Оскільки причиною смерті є постріл іншої людини, діє практика Верховного Суду. У своїй постанові від 29 червня 2022 року у справі № 640/6477/19 судді визначили, що сам факт нетверезості не є причиною для відмови у виплатах, якщо людина загинула через протиправні дії іншої особи.

Поки триває слідство, юрист Юрій Айвазян радить родичам не чекати фінальних паперів, а вже зараз подавати заяву на отримання одноразової грошової допомоги до ТЦК за місцем проживання. Згідно з наказом Міноборони № 45 від 25 січня 2023 року, ТЦК зобов'язаний прийняти документи.

Як писали раніше Новини.LIVE, демобілізовані військовослужбовці, які завершили службу за умовами мотиваційного контракту, забезпечуються законною відстрочкою від подальшого призову. Але тривалість цього захищеного періоду розраховується за спеціальною формулою, яка включає базові шість місяців та додаткові терміни. Також Міноборони України дало чітку відповідь, чи можуть змінити терміни відстрочки, якщо ситуація на фронті погіршиться.