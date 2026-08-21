Гибель военнослужащего от рук сослуживца: право на выплаты и отсрочку

Задержание мужчины, обвиняемого в убийстве своего сослуживца, и судебный процесс. Фото: Нацполиция, коллаж Новини.LIVE

Гибель военнослужащего от рук сослуживца еще не лишает его семью права на выплаты от государства, даже если трагедия произошла из-за межличностного конфликта. Однако для получения денег и оформления отсрочки родственникам придется собрать немалое количество документов, подтверждающих обстоятельства инцидента.

Разъяснения дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Какие гарантии предоставляет государство родственникам бойца, убитого сослуживцем на фронте

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, наличие записи об этом инциденте в Едином реестре досудебных расследований еще не означает утрату прав на государственные гарантии, однако семья должна доказать точные обстоятельства трагедии.

Стандартное уведомление от военкомата со словами о том, что защитник «мужественно выполнив воинский долг, погиб», является лишь общей характеристикой. Оно не имеет юридической силы для оформления денежных выплат или отсрочки от призыва для сына погибшего, если в документе прямо указано, что детали происшествия еще выясняются.

Для получения права на отсрочку от мобилизации ключевым является не сам факт смерти во время военного положения или личность убийцы. Согласно пункту 4 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", сын должен доказать, что отец погиб именно во время обеспечения национальной безопасности, обороны или сдерживания вооруженной агрессии.

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Адвокат подчеркивает, что не имеет решающего значения, кто произвел роковой выстрел — военнослужащий РФ или сослуживец. В соответствии с постановлением правительства № 560 от 16 мая 2024 года, семье необходимо получить в воинской части акт служебного расследования или выписку из приказа об исключении из списков личного состава, где будет четко зафиксировано основание гибели во время оборонительных мероприятий.

Какая денежная помощь предусмотрена в случае гибели бойца от рук сослуживца

Размер денежной помощи напрямую зависит от результатов внутреннего расследования.

Юрий Айвазян обращает внимание, что в случае, если официальные документы подтвердят смерть при исполнении обязанностей военной службы, семья получит 15 миллионов гривен в соответствии с постановлением Кабмина № 168 от 28 февраля 2022 года и соответствующими статьями Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В случае же, если будет доказано, что трагедия произошла просто в период прохождения службы, но не при исполнении прямых обязанностей, государство выплатит 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2026 году эта сумма составляет 1 664 000 гривен. Поскольку погибший не оставил личного распоряжения, выплата будет распределена равными частями между всеми законными претендентами — детьми независимо от возраста, вдовой и родителями.

Наличие алкоголя в деле фигурирует как нарушение по статье 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако адвокат Айвазян указывает на важный нюанс. Закон позволяет отказать в компенсации только в том случае, когда смерть стала прямым следствием собственных действий военнослужащего в состоянии опьянения. Поскольку причиной смерти является выстрел другого человека, действует практика Верховного Суда. В своём постановлении от 29 июня 2022 года по делу № 640/6477/19 судьи определили, что сам факт нетрезвости не является основанием для отказа в выплатах, если человек погиб в результате противоправных действий другого лица.

Пока продолжается следствие, юрист Юрий Айвазян советует родственникам не ждать окончательных документов, а уже сейчас подавать заявление на получение единовременной денежной помощи в ТЦК по месту жительства. Согласно приказу Минобороны № 45 от 25 января 2023 года, ТЦК обязан принять документы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, демобилизованные военнослужащие, завершившие службу по условиям мотивационного контракта, получают законную отсрочку от дальнейшего призыва. Однако продолжительность этого защищенного периода рассчитывается по специальной формуле, которая включает базовые шесть месяцев и дополнительные сроки. Также Минобороны Украины дало четкий ответ на вопрос, могут ли измениться сроки отсрочки, если ситуация на фронте ухудшится.