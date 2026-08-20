Повноваження представників ТЦК під час перевірки документів

Працівник ТЦК спілкується з громадянином. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Процедуру перевірки військово-облікових документів чітко регламентує Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560. Для виконання таких заходів з оповіщення створюються спеціальні робочі групи як з працівників ТЦК, так і інших уповноважених представників відомств.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України №560.

Реклама

Хто ще крім ТЦК має право перевіряти документи у військовозобов'язаних

Утворення таких формувань відбувається суворо на підставі розпоряджень начальників міських або районних адміністрацій за пропозиціями керівників відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До складу зазначених груп можуть залучатися представники кількох відомств, а саме:

представники ТЦК і СП;

працівники структурних підрозділів міських і районних державних або військових адміністрацій;

представники виконавчих органів сільських, селищних та міських рад;

співробітники Національної поліції України.

Водночас окремим наказом керівника районного чи міського ТЦК та СП визначається безпосередній порядок функціонування таких груп: призначаються відповідальні особи, встановлюються маршрути пересування, часові рамки, а також конкретна процедура виконання покладених завдань.

Читайте також:

Що обов'язково має зробити уповноважений представник ТЦК при перевірці документів

Перевіряючи документи, уповноважений представник зобов'язаний підтвердити свої повноваження, назвавши прізвище, ім'я, по батькові за наявності та посаду, а також пред'явити документ, що посвідчує особу, разом зі службовим посвідченням особи, уповноваженої вручати повістки.

Як писали раніше Новини.LIVE, юристи пояснили, чому вимоги приймальних комісій щодо обов'язкового переведення іногородніх абітурієнтів на військовий облік за місцем розташування вишу часто не мають під собою законних підстав. Якщо вступник не змінює офіційну реєстрацію місця проживання, університети зобов'язані приймати чинні військово-облікові документи.

Також правознавці нагадали, що представники ТЦК уповноважені вручати повістки за місцем проживання громадян, проте не мають юридичного права примусово потрапляти всередину оселі. Які закони гарантують принцип недоторканності житла навіть у межах мобілізаційних заходів.