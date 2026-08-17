Як вступити до коледжу без зміни прописки та ТЦК

Вступна кампанія. Фото ілюстративне: ННІ права та гуманітарних наук НУВГП

Вимога навчальних закладів до іногородніх абітурієнтів ставати на військовий облік виключно за місцем навчання не завжди є правомірною. Якщо вступник офіційно не змінює своє задеклароване місце проживання, він має повне право подавати документи та бути зарахованим із чинним військово-обліковим документом зі свого рідного міста.

Таке роз'яснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Чи мають право при вступі вимагати встати на облік до іншого ТЦК

Мешканець Києва, пройшов на бюджет до коледжу в Харкові. У приймальній комісії хлопцеві повідомили, що для повноцінного зарахування йому необхідно стати на військовий облік за місцем розташування навчального закладу. Для цього від нього вимагали оформити довідку внутрішньо переміщеної особи або змінити місце реєстрації.

Правомірність таких вимог проаналізував юрист Владислав Дерій. Правозахисник підтвердив, що згідно з урядовою постановою №1487 всі освітні заклади дійсно зобов'язані вести персональний облік студентів.

Разом з тим приймати документи від громадян дозволяється лише за умови наявності чинного військово-облікового документа (ВОД) та перебування особи на обліку. Однак фахівець підкреслив, що сам факт вступу до коледжу чи університету в іншому населеному пункті не зобов'язує абітурієнта автоматично змінювати свій ТЦК.

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Переводитися до нового військкомату можна вимагати лише тоді, коли людина офіційно змінює своє місце проживання. Якщо ж студент продовжує бути зареєстрованим за старою адресою, його поточні військово-облікові документи залишаються повністю легітимними для приймальної комісії. У таких випадках Владислав Дерій радить вступникам чітко роз'яснювати свою юридичну позицію працівникам освіти.

Студентам, від яких безпідставно вимагають змінити ТЦК, правознавець рекомендує озвучувати членам комісії таке формулювання: "Згідно з правилами військового обліку, я маю перебувати на обліку за задекларованим місцем проживання. Оскільки я не змінюю місце реєстрації мій поточний ВОД є чинним. Прошу прийняти мої документи, а інформацію про моє зарахування коледж зможе надіслати до мого ТЦК відповідно до п. 34 Постанови №1487", — підсумував юрист правильний варіант спілкування.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, Міністерство оборони України вирішило надати абітурієнтам додатковий час та офіційно подовжило вступну кампанію до профільних військових закладів освіти. Аби залучити до лав армії якомога більше вмотивованої молоді та діючих бійців, прийом заяв та документів триватиме до 20 серпня 2026 року. Також юристи пояснювали, що чи мають право університети вимагати в абітурієнта знятися з розшуку при вступі.