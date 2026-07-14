Вступ з розшуком ТЦК: проблеми можуть виникнути на рівні вишу

Громадяни в ТЦК вирішують питання військового обліку. Фото: Житомирський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Оголошення громадянина в розшук ТЦК створює йому низку проблем. Хоча вступати до вищих навчальних закладів формально громадянам в розшуку не заборонено. Та деякі виші вимагають від абітурієнтів знятися з розшуку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Проблеми громадян через розшук ТЦК

Розшук територіального центру комплектування є адміністративною санкцією, яка застосовується проти порушників військового обліку. В розшук можна оголосити громадянина після того, як він не сплатить штраф.

Факт розшуку створює для військовозобов’язаних громадян низку проблем. Це, зокрема, стосується тих осіб, які працюють на критично важливих підприємствах.

Громадяни в розшуку не можуть бути заброньовані. Можуть з’явитися проблеми і у тих громадян, які планують оформити відстрочку.

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Закон не вимагає, але деякі виші наполягають

До юристів звернувся громадянин, який планує вступити на навчання в університет. Чоловік поцікавився, чи має він таке право, якщо перебуває у розшуку ТЦК.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ситуація формально і фактично не є однозначною. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Щодо вступу з розшуком, то законодавство це не забороняє".

Та на практиці, зазначив Дерій, існують проблеми. Юрист пояснив, які: "Є певні виші, які вимагають чистий "Резерв+" для вступу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, кого із військовозобов’язаних громадян можуть не зарахувати до університету.

Вищі навчальні заклади України не зможуть прийняти документи абітурієнтів, в яких не буде оновленого війського квитка. Відповідна норма прописана у законодавстві.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи повинні студенти повідомляти ТЦК про вступ до вишу.

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які вступають до вищих навчальних закладів, мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Звільнення від призову необхідно належним чином оформити у ТЦК та СП або у застосунку "Резерв+".