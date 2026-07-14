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Главная ТЦК Вступление с поиском ТЦК: проблемы могут возникнуть на уровне вуза

Вступление с поиском ТЦК: проблемы могут возникнуть на уровне вуза

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 06:30
Введение с поиском ТЦК: проблемы могут возникнуть на уровне вуза
Граждане в ТЦК решают вопросы военного учета. Фото: Житомирский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Объявление гражданина в розыск ТЦК создает ему ряд проблем. Хотя поступать в высшие учебные заведения формально гражданам, находящимся в розыске, не запрещено. Однако некоторые вузы требуют от абитуриентов сняться с розыска.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

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Проблемы граждан из-за розыска ТЦК

Разыск территориальным центром комплектования является административной санкцией, которая применяется в отношении нарушителей воинского учета. В розыск можно объявить гражданина после того, как он не уплатит штраф.

Факт нахождения в розыске создает для военнообязанных граждан ряд проблем. Это, в частности, касается тех лиц, которые работают на критически важных предприятиях.

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Граждане, находящиеся в розыске, не могут быть забронированы. Могут возникнуть проблемы и у тех граждан, которые планируют оформить отсрочку.

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Закон этого не требует, но некоторые вузы настаивают

К юристам обратился гражданин, планирующий поступить в университет. Мужчина поинтересовался, имеет ли он такое право, если находится в розыске ТЦК.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что она формально и фактически не является однозначной. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Что касается поступления, находясь в розыске, то законодательство этого не запрещает".

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Однако на практике, отметил Дерий, существуют проблемы. Юрист пояснил, в чём они заключаются: "Есть определённые вузы, которые требуют чистый "Резерв+" для поступления".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кого из военнообязанных граждан могут не зачислить в университет.

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Высшие учебные заведения Украины не смогут принять документы абитуриентов, у которых не будет обновленной военной книжки. Соответствующая норма прописана в законодательстве.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, должны ли студенты уведомлять ТЦК о поступлении в вуз.

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В Украине военнообязанные мужчины, поступающие в высшие учебные заведения, имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Освобождение от призыва необходимо надлежащим образом оформить в ТЦК и СП или в приложении "Резерв+".

ТЦК и СП розыск абитуриент
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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