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Главная ТЦК Приказ абитуриенту сменить ТЦК при поступлении не всегда законен

Приказ абитуриенту сменить ТЦК при поступлении не всегда законен

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 06:30
Как поступить в колледж без смены прописки и ТЦК
Приемная кампания. Иллюстративное фото: Институт права и гуманитарных наук НУВГП

Требование учебных заведений к иногородним абитуриентам проходить военную регистрацию исключительно по месту учебы не всегда является правомерным. Если абитуриент официально не меняет свое задекларированное место жительства, он имеет полное право подавать документы и быть зачисленным с действующим военно-учетным документом из своего родного города.

Такое разъяснение дал юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Имеют ли право при поступлении требовать встать на учет в другом ТЦК

Житель Киева поступил на бюджет в колледж в Харькове. В приёмной комиссии парню сообщили, что для полноценного зачисления ему необходимо встать на воинский учёт по месту расположения учебного заведения. Для этого от него требовали оформить справку о статусе внутренне перемещённого лица или сменить место регистрации.

Правомерность таких требований проанализировал юрист Владислав Дерий. Правозащитник подтвердил, что согласно постановлению правительства № 1487 все учебные заведения действительно обязаны вести персональный учет студентов.

Вместе с тем принимать документы от граждан разрешается только при наличии действующего военно-учетного документа (ВОД) и нахождении лица на учете. Однако специалист подчеркнул, что сам факт поступления в колледж или университет в другом населенном пункте не обязывает абитуриента автоматически менять свой ТЦК.

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Перевод в новый военкомат можно требовать только тогда, когда человек официально меняет место жительства. Если же студент продолжает состоять на учете по прежнему адресу, его действующие военно-учетные документы остаются полностью легитимными для приемной комиссии. В таких случаях Владислав Дерий советует абитуриентам четко разъяснять свою юридическую позицию работникам образования.

Студентам, от которых безосновательно требуют изменить ТЦК, правовед рекомендует озвучивать членам комиссии следующую формулировку: "Согласно правилам воинского учета, я должен состоять на учете по задекларированному месту жительства. Поскольку я не меняю место регистрации, мой текущий ВОД является действующим. Прошу принять мои документы, а информацию о моем зачислении колледж сможет направить в мой ТЦК в соответствии с п. 34 Постановления № 1487", — подытожил юрист, указав правильный вариант общения.

Как уже сообщали Новини.LIVE, Министерство обороны Украины решило предоставить абитуриентам дополнительное время и официально продлило приемную кампанию в профильные военные учебные заведения. Чтобы привлечь в ряды армии как можно больше мотивированной молодежи и действующих бойцов, прием заявлений и документов продлится до 20 августа 2026 года. Также юристы разъясняли, имеют ли право университеты требовать от абитуриента снятия с розыска при поступлении.

военный учет ТЦК и СП абитуриент
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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