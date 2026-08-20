Полномочия представителей ТЦК при проверке документов

Сотрудник ТЦК общается с гражданином. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Процедура проверки военно-учетных документов четко регламентируется «Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560. Для осуществления таких мероприятий по оповещению создаются специальные рабочие группы, состоящие как из сотрудников ТЦК, так и других уполномоченных представителей ведомств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров Украины № 560.

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Кто ещё, кроме ТЦК, имеет право проверять документы у военнообязанных

Формирование таких подразделений осуществляется строго на основании распоряжений начальников городских или районных администраций по предложениям руководителей соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В состав указанных групп могут привлекаться представители нескольких ведомств, а именно:

представители ТЦК и СП;

сотрудники структурных подразделений городских и районных государственных или военных администраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов;

сотрудники Национальной полиции Украины.

При этом отдельным приказом руководителя районного или городского ТЦК и СП определяется непосредственный порядок функционирования таких групп: назначаются ответственные лица, устанавливаются маршруты передвижения, временные рамки, а также конкретная процедура выполнения возложенных задач.

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При проверке документов уполномоченный представитель обязан подтвердить свои полномочия, назвав фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также предъявить документ, удостоверяющий личность, вместе со служебным удостоверением лица, уполномоченного вручать повестки.

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