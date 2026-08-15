Вручення повістки вдома: чи мають право ТЦК заходити у квартиру

Працівник ТЦК ознайомлює громадянина з порядком військового обліку. Фото: Львівський ОТЦК та СП, колаж Новини.LIVE

Працівники ТЦК мають повне право приносити повістки за домашньою адресою військовозобов'язаних, однак змусити власника відчинити двері вони не можуть. Українське законодавство суворо охороняє недоторканність житла, тому проникнення до квартири без згоди господаря або рішення суду виключно заради мобілізаційних заходів є абсолютно незаконним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кримінальний процесуальний кодекс України, та Постанову Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Чи мають право працівники ТЦК вриватися в квартиру чи будинок

Законодавство України дозволяє представникам територіальних центрів комплектування розносити повістки безпосередньо по домівках військовозобов'язаних. Ця процедура чітко прописана в урядовій постанові №560, яка була ухвалена 16 травня 2024 року.

Згідно з 35-м пунктом цього документа, уповноважені особи мають право проводити оповіщення не лише на блокпостах, роботі, навчанні чи в громадських місцях, а й за адресою проживання. Відповідно до 36-го пункту, до складу таких груп можуть входити працівники ТЦК та СП, представники місцевого самоврядування, а у багатоквартирних будинках — навіть голови житлових кооперативів або правлінь ОСББ.

Попри законність таких візитів, мешканці не зобов'язані відчиняти двері на вимогу. Ні профільний Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ні згадана постанова Кабінету Міністрів №560 не наділяють членів груп оповіщення повноваженнями примусово заходити всередину приміщень чи вимагати обов'язкового доступу до житла. Бажання вручити документ для призову не входить до переліку винятків, які дозволяють порушити приватний простір громадянина.

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Також бар'єром для примусового візиту є стаття 30 Конституції України, яка гарантує кожному недоторканність його житла. Основний закон забороняє будь-кому проникати до квартири чи будинку без добровільної згоди власника.

В яких випадках чужі мають право зайти в помешкання

Зробити це всупереч волі господаря можна виключно за наявності вмотивованого рішення суду. Конституція передбачає лише три невідкладні ситуації для порушення цього правила: необхідність врятувати майно, зберегти життя людей або безпосереднє переслідування підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

Ці ж обмеження дублюються і в статті 233 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці можуть зайти до приватного володіння без ухвали слідчого судді тільки у згаданих екстрених випадках, коли йдеться про порятунок людей, майна чи гонитву за злочинцем. Якщо такий невідкладний візит усе ж відбувся, дізнавач чи слідчий за погодженням із прокурором, або сам прокурор зобов'язані негайно звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Після цього, згідно зі статтею 234 цього ж Кодексу, слідчий суддя ретельно перевіряє, чи дійсно у силовиків були законні підстави для проникнення в оселю без попереднього дозволу. Проведення мобілізаційних заходів чи вручення повісток до цього переліку екстрених ситуацій не належать.

Як писали раніше Новини.LIVE, українським підприємцям нагадують про суворі вимоги військового обліку: відтепер бізнес зобов'язаний двічі на рік подавати до ТЦК звіти про наявний автотранспорт та персонал. Варто звернути увагу, що з 2026 року ця норма стала обов'язковою навіть для тих компаній, які взагалі не мають на своєму балансі жодної машини.

Також юристи наголошують, що наявність у близького родича важкого онкологічного захворювання сама по собі ще не гарантує автоматичного права на відстрочку для здійснення догляду. Аби комісія ТЦК ухвалила позитивне рішення, військовозобов'язаному критично важливо надати офіційні документи.