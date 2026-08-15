Вручение повестки на дому: имеют ли право сотрудники ТЦК входить в квартиру

Сотрудник ТЦК знакомит гражданина с порядком военного учета. Фото: Львовский ОТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE

Сотрудники ТЦК имеют полное право доставлять повестки по домашнему адресу военнообязанных, однако заставить владельца открыть дверь они не могут. Украинское законодательство строго защищает неприкосновенность жилища, поэтому проникновение в квартиру без согласия хозяина или решения суда исключительно в целях мобилизационных мероприятий является абсолютно незаконным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Постановление Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года.

Имеют ли право сотрудники ТЦК врываться в квартиру или дом

Законодательство Украины разрешает представителям территориальных центров комплектования вручать повестки непосредственно по месту жительства военнообязанных. Эта процедура четко прописана в правительственном постановлении № 560, принятом 16 мая 2024 года.

Согласно 35-му пункту этого документа, уполномоченные лица имеют право проводить оповещение не только на блокпостах, на работе, в учебных заведениях или в общественных местах, но и по месту жительства. Согласно 36-му пункту, в состав таких групп могут входить сотрудники ТЦК и СП, представители местного самоуправления, а в многоквартирных домах — даже председатели жилищных кооперативов или правлений ОСМД.

Несмотря на законность таких визитов, жильцы не обязаны открывать дверь по требованию. Ни профильный Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни упомянутое постановление Кабинета Министров № 560 не наделяют членов групп оповещения полномочиями принудительно входить в помещения или требовать обязательного доступа к жилью. Желание вручить документ о призыве не входит в перечень исключений, позволяющих нарушить частную сферу гражданина.

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Также препятствием для принудительного визита является статья 30 Конституции Украины, которая гарантирует каждому неприкосновенность его жилища. Основнойзакон запрещает кому бы то ни было проникать в квартиру или дом без добровольного согласия владельца.

В каких случаях посторонние имеют право войти в помещение

Сделать это вопреки воле хозяина можно исключительно при наличии мотивированного решения суда. Конституция предусматривает лишь три неотложные ситуации для нарушения этого правила: необходимость спасти имущество, сохранить жизнь людей или непосредственное преследование подозреваемых в совершении уголовного правонарушения.

Эти же ограничения дублируются и в статье 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители могут войти в частное владение без постановления следственного судьи только в упомянутых экстренных случаях, когда речь идет о спасении людей, имущества или преследовании преступника. Если такой неотложный визит все же состоялся, дознаватель или следователь по согласованию с прокурором, либо сам прокурор обязаны немедленно обратиться в суд с ходатайством о проведении обыска.

После этого, согласно статье 234 того же Кодекса, следственный судья тщательно проверяет, действительно ли у правоохранительных органов были законные основания для проникновения в жилище без предварительного разрешения. Проведение мобилизационных мероприятий или вручение повесток в этот перечень чрезвычайных ситуаций не входят.

Как ранее писали Новини.LIVE, украинским предпринимателям напоминают о строгих требованиях военного учета: отныне бизнес обязан дважды в год подавать в ТЦК отчеты об имеющемся автотранспорте и персонале. Стоит обратить внимание, что с 2026 года эта норма стала обязательной даже для тех компаний, которые вообще не имеют на своём балансе ни одной машины.

Также юристы отмечают, что наличие у близкого родственника тяжелого онкологического заболевания само по себе еще не гарантирует автоматического права на отсрочку для оказания ухода. Чтобы комиссия ТЦК приняла положительное решение, военнообязанному крайне важно предоставить официальные документы.