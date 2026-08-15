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ТЦК на пороге: могут ли они войти в дом без разрешения

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 18:20
Вручение повестки на дому: имеют ли право сотрудники ТЦК входить в квартиру
Сотрудник ТЦК знакомит гражданина с порядком военного учета. Фото: Львовский ОТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE

Сотрудники ТЦК имеют полное право доставлять повестки по домашнему адресу военнообязанных, однако заставить владельца открыть дверь они не могут. Украинское законодательство строго защищает неприкосновенность жилища, поэтому проникновение в квартиру без согласия хозяина или решения суда исключительно в целях мобилизационных мероприятий является абсолютно незаконным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Постановление Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года.

Имеют ли право сотрудники ТЦК врываться в квартиру или дом

Законодательство Украины разрешает представителям территориальных центров комплектования вручать повестки непосредственно по месту жительства военнообязанных. Эта процедура четко прописана в правительственном постановлении № 560, принятом 16 мая 2024 года.

Согласно 35-му пункту этого документа, уполномоченные лица имеют право проводить оповещение не только на блокпостах, на работе, в учебных заведениях или в общественных местах, но и по месту жительства. Согласно 36-му пункту, в состав таких групп могут входить сотрудники ТЦК и СП, представители местного самоуправления, а в многоквартирных домах — даже председатели жилищных кооперативов или правлений ОСМД.

Несмотря на законность таких визитов, жильцы не обязаны открывать дверь по требованию. Ни профильный Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни упомянутое постановление Кабинета Министров № 560 не наделяют членов групп оповещения полномочиями принудительно входить в помещения или требовать обязательного доступа к жилью. Желание вручить документ о призыве не входит в перечень исключений, позволяющих нарушить частную сферу гражданина.

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Также препятствием для принудительного визита является статья 30 Конституции Украины, которая гарантирует каждому неприкосновенность его жилища. Основнойзакон запрещает кому бы то ни было проникать в квартиру или дом без добровольного согласия владельца.

В каких случаях посторонние имеют право войти в помещение

Сделать это вопреки воле хозяина можно исключительно при наличии мотивированного решения суда. Конституция предусматривает лишь три неотложные ситуации для нарушения этого правила: необходимость спасти имущество, сохранить жизнь людей или непосредственное преследование подозреваемых в совершении уголовного правонарушения.

Эти же ограничения дублируются и в статье 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители могут войти в частное владение без постановления следственного судьи только в упомянутых экстренных случаях, когда речь идет о спасении людей, имущества или преследовании преступника. Если такой неотложный визит все же состоялся, дознаватель или следователь по согласованию с прокурором, либо сам прокурор обязаны немедленно обратиться в суд с ходатайством о проведении обыска.

После этого, согласно статье 234 того же Кодекса, следственный судья тщательно проверяет, действительно ли у правоохранительных органов были законные основания для проникновения в жилище без предварительного разрешения. Проведение мобилизационных мероприятий или вручение повесток в этот перечень чрезвычайных ситуаций не входят.

Как ранее писали Новини.LIVE, украинским предпринимателям напоминают о строгих требованиях военного учета: отныне бизнес обязан дважды в год подавать в ТЦК отчеты об имеющемся автотранспорте и персонале. Стоит обратить внимание, что с 2026 года эта норма стала обязательной даже для тех компаний, которые вообще не имеют на своём балансе ни одной машины.

Также юристы отмечают, что наличие у близкого родственника тяжелого онкологического заболевания само по себе еще не гарантирует автоматического права на отсрочку для оказания ухода. Чтобы комиссия ТЦК приняла положительное решение, военнообязанному крайне важно предоставить официальные документы.

закон повестки ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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