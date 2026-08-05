Догляд за родичем без інвалідності: чи дасть відстрочку ТЦК

Підстави для відстрочки у застосунку Резерв+ та догляд за хворим. Фото: Міноборони України, Pexels, колаж Новини.LIVE

Наявність важкої онкологічної хвороби у родича ще не гарантує автоматичного права на відстрочку від мобілізації для здійснення догляду. Для позитивного рішення комісії ТЦК ключовим фактором є наявність у родича інвалідності I або II групи чи спеціального медичного висновку про потребу в постійному сторонньому нагляді.

Такий нюанс роз'яснили юристи на порталі Юрист.ua, передає Новини.LIVE.

Які документи має мати онкохворий родич, аби мати право на відстрочку по догляду за ним

Військовозобов'язаний громадянин звернувся до фахівців із питанням про можливість не підлягати призову у зв'язку з доглядом за власним дідусем, який має важке онкологічне захворювання, але не має оформленої інвалідності. Думки експертів щодо такої ситуації дещо розійшлися в деталях, але вони зійшлися на обов'язковості виконання законодавчих критеріїв.

Правознавець Владислав Дерій категорично зазначив, що одного факту важкої хвороби для ТЦК замало.

"Дуже співчуваю щодо стану здоров'я Вашого дідуся, але якщо маєте на меті оформляти відстрочку по здійсненню догляду, то на жаль, Вам її не нададуть. Справа в тому, що у дідуся немає інвалідності", — зазначив юрист Владислав Дерій.

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Його позицію підтримав і адвокат Юрій Айвазян, наголосивши на необхідності наявності чітко визначеної групи інвалідності у родича.

"Якщо оформлення догляду за Вашим дідусем пов'язане із можливістю отримати відстрочку, то Ви не матимете права на останню, оскільки обов'язковою умовою є інвалідність І або ІІ групи особи, за якою здійснюється постійний догляд", — наголосив Айвазян.

Водночас юрист Сергій Богун окреслив альтернативний механізм, за якого відстрочка через органи соціального захисту населення все ж є реальною навіть без інвалідності.

"Оформлення догляду за літньою людиною здійснюється через органи соціального захисту населення. Для цього потрібно отримати медичний висновок від лікаря про те, що ваш дідусь потребує постійного стороннього догляду. Наявність чи відсутність групи інвалідності не є вирішальною — головне, щоб була офіційна довідка про потребу в догляді", — наголосив Богун.

Втім, правник підкреслив, що для успішного розгляду справи в ТЦК військовозобов'язаному доведеться виконати ще низку суворих умов.

"Для цього Вам необхідно проживати разом із дідусем, оскільки комісія з УСЗН перевіряє фактичні умови здійснення постійного догляду. Окрім того, Вашому дідусю потрібно пройти ЛКК та отримати висновок про потребу у постійному сторонньому догляді (форма 080-4/о)", — пояснив Сергій Богун.

Новини.LIVE повідомляли й про те, що студенти вишів забезпечені законною відстрочкою від призову на період навчання. Проте юристи пояснили, що якщо стуента відрахували, а він намагається вступити знову, йому можуть правомірно відмовити у продовженні відстрочки через недотримання принципу послідовності здобуття освіти, який фіксується в ЄДЕБО.

Окрім того, папери для оформлення такого статусу більше не приймають безпосередньо у військкоматах — наразі процедуру перенесено до ЦНАПу або спеціалізованого мобільного застосунку "Резерв+". Фахівці радять попередньо ознайомитися з переліком підстав на відстрочку, доступних для дистанційної подачі.