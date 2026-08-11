Як подати нульову відомість про транспорт до ТЦК у 2026 році

Реєстрація автомобіля. Фото: відкриті джерела, Pexels, колаж Новини.LIVE

Українським підприємствам нагадали про обов'язок двічі на рік звітувати перед ТЦК про наявний автотранспорт і персонал. Причому з 2026 року це стосується навіть компаній без жодної техніки на балансі, тож ігнорування такої вимоги нестиме наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Чи треба підприємцям подати до ТЦК звіт про наявні автомобілі, навіть якщо їх немає

Українські компанії зобов'язані двічі на рік надсилати до територіальних центрів комплектування відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також про працівників, які на них працюють.

Відповідно до Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабміну №1921 від 28 грудня 2000 року, такі звіти подаються до 20 червня та до 20 грудня. Положення щодо перенесення дат на наступний робочий день у разі вихідних чи свят не передбачено, тому якщо граничний день припадає на суботу чи неділю, документи необхідно здати напередодні.

Вимоги закону поширюються на всі юридичні особи незалежно від форми власності, тоді як фізичні особи-підприємці від цього обов'язку звільнені. Але у 2026 році судова практика змінилася після рішення апеляційної інстанції у справі №158/728/26 від 15 квітня 2026 року, де керівника новоствореного товариства оштрафували за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП через неподання інформації до 20 грудня 2025 року. Суд підтвердив, що обов'язок звітувати діє незалежно від наявності техніки чи ведення активної діяльності, тому за відсутності машин підприємства зобов'язані надсилати нульові показники.

Читайте також:

Регіональні ТЦК також наголошують на необхідності здавати порожні відомості навіть тим фірмам, які ніколи раніше цього не робили. Для цього потрібно заповнити нульовий звіт із прокресленнями, додати супровідний лист і надіслати документи рекомендованим листом з описом вкладення через Укрпошту або занести два примірники особисто.

Як карають власників за відсутність звітів до ТЦК про наявні авто в компаніях

За ігнорування цих правил посадовим особам загрожує адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП із накладенням штрафу від 34 000 до 59 500 гривень.

Водночас стягнення за такі правопорушення в особливий період може бути накладено протягом трьох місяців із дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення, тому за звітність 2024 року та раніші періоди санкцій уже не буде, тоді як за 2025 рік і невиконання норм до 20 червня 2026 року штрафи накладати вже можуть.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Україні ввели низку нових контрактів, тож нерідко військовослужбовці цікавляться тим, чи можна контрактникам переписати інший контракт, якщо умови старого не задовольняють. В Міноборони роз'яснили всі нюанси щодо цього.

Також громадяни скаржаться на випадки, коли на ВЛК не провели медогляд. Оскаржити рішення лікарів можна, але юристи вказали кілька нюансів, які можуть унеможливити звільнення від мобілізації навіть попри серйозні проблеми зі здоров'ям.