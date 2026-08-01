Когда вместо ТЦК повестки будут вручать председатели ОСМД

Сотрудники ТЦК раздают повестки. Фото: коллаж Новини.LIVE

Вместо личных обходов квартир со стороны ТЦК украинцы могут получать повестки по почте или от органов местного самоуправления. ТЦК рассылают как обычные бланки, так и сгенерированные через реестр вызовы с QR-кодами. Согласно действующему законодательству, задача непосредственного оповещения жителей на дому возлагается законом даже на глав общин и ОСМД в случае необходимости.

Объяснения дали представители Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в комментарии для "Суспільне", передает Новини.LIVE.

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Почему председатель ОСМД может доставить повестку

Вместо личного визита сотрудника ТЦК военнообязанным могут отправить письма по месту регистрации. Это может быть как классическая повестка, заполненная на стандартном бумажном бланке, так и современный вариант. Например, документ, который автоматически формируется Единым государственным реестром и содержит соответствующий QR-код.

Помимо почтовой рассылки, оповещение населения непосредственно на дому официально делегировано органам местного самоуправления. Таким образом, начальник районного или городского ТЦК подписывает специальное распоряжение об оповещении и направляет его главе конкретной территориальной общины.

После получения официального распоряжения от военкомата местные власти берут процесс под свой контроль. Таким образом, законно доставить повестку человеку на дом могут главы территориальных общин, местные старосты, а также председатели объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

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Сообщение о розыске в "Резерв+" может появиться даже у военнообязанных с действующей отсрочкой, если зафиксировано нарушение правил учета. Как действовать в такой ситуации и является ли это ошибкой ТЦК.