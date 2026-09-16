Суд отменил штраф ТЦК в размере 25 500 грн за отказ от немедленной ВЛК

Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Фото: Четвертая власть

Киевский районный суд Полтавы отменил штраф в размере 25 500 гривен, наложенный ТЦК на мужчину за якобы отказ пройти медкомиссию. Судьи признали, что немедленное направление на ВЛК после доставки является незаконным, поскольку это фактически лишает человека права собрать необходимые справки о своих хронических заболеваниях.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на судебный приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суд подтвердил право военнообязанных на подготовку к ВЛК

Требование немедленно пройти ВЛК сразу после доставки в военкомат является противоправным, поскольку лишает гражданина права на надлежащую подготовку. Соответствующий прецедент зафиксирован в решении Киевского районного суда города Полтавы, который полностью отменил административное взыскание в отношении военнообязанного.

Согласно материалам дела № 552/1658/26 от 20 апреля 2026 года, мужчину доставили в территориальный центр комплектования и сразу предложили пройти медицинский осмотр. Гражданин не возражал против самой процедуры, однако пояснил, что хочет пройти осмотр по месту своего официального нахождения на воинском учете. Свою позицию он аргументировал необходимостью иметь время для сбора медицинских документов, подтверждающих наличие у него хронических заболеваний.

Несмотря на эти объективные аргументы, руководитель военкомата в тот же день вынес постановление по части 3 статьи 210-1 КоАП. Чиновник обвинил военнообязанного в отказе от ВЛК и выписал ему максимальный штраф в размере 25 500 гривен. Не согласившись с таким решением, мужчина обратился с иском в суд, который встал на его сторону и отменил финансовое наказание.

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В своём решении судьи подчеркнули, чтонаправлять человека на медкомиссию в тот же день без предварительного уведомления нельзя. По заключению суда, если человека направляют на осмотр сразу после доставки в ТЦК, он объективно лишен любой возможности подготовить документацию, которая может повлиять на окончательное заключение врачей.

В решении отмечается, что перед направлением на ВЛК гражданину обязательно должна быть вручена соответствующая повестка. Только при таком условии военнообязанный получает достаточно времени для визита к своему врачу, получения медицинской карты, сбора выписок и других документов, отражающих историю его заболеваний.

Новини.LIVE сообщали, что при проверке документов представители ТЦК обязаны иметь при себе специальные служебные удостоверения. Хотя в большинстве случаев граждане добровольно предоставляют данные для сверки, случаются и инциденты с силовым задержанием и доставкой в военкомат. Военные юристы дали советы, как действовать, если сотрудники ТЦК и СП превышают полномочия.

Законодательство возложило на военнообязанных неотъемлемые обязанности перед государством. Граждане Украины обязаны своевременно обновлять личные учетные данные, проходить военно-медицинскую комиссию и обязательно иметь при себе военно-учетный документ при выходе на улицу.