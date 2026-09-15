Неправильна заява на відстрочку: головна причина відмов ТЦК

Резерв+ та переоформлення документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовозобов'язані українці нерідко стикаються з відмовами у наданні відстрочки від призову. Кожен ТЦК та СП має свої особливості розгляду заяв, що часто призводить до ухвалення негативних рішень. Через незнання власних прав більшість громадян швидко погоджується на мобілізацію або ж обирає шлях переховування та уникнення зустрічей із представниками військкоматів. Водночас існують цілком дієві методи оскарження таких вердиктів, щоб домогтися відстрочки, яку і має отримати громадянин.

Про це повідомив військовий юрист Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Як оскаржити відмову ТЦК в наданні відстрочки при наявних підставах

Якщо подавати запит на відстрочку через державний застосунок "Резерв+", то це дозволяє уникнути фізичних візитів до ТЦК. Проте інколи система видає негативний результат.

Через відмову у відстрочці багато військовозобов'язаних або одразу погоджуються на призов через незнання власних прав, або обирають шлях переховування. Водночас існує чіткий алгоритм, який дозволяє успішно оскаржити відмову, враховуючи особливості розгляду заяв у різних ТЦК.

Юрист пояснює, що спочатку треба з'ясувати причину такого рішення. Для цього необхідно надіслати електронного листа до свого центру комплектування або ж відвідати установу особисто.

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Зазвичай відмова пов'язана з тим, що сама заява на відстрочку була складена неправильно. Тому після отримання відповіді від військкомату варто ретельно переглянути суть попереднього звернення самостійно або за допомогою фахівців.

Далі треба перевірити ще раз пакет документів та їх відповідність чинному законодавству, головним з яких у 2025 році залишається Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Особливу увагу варто звертати на правильність засвідчення копій. Якщо папери надсилаються поштою, їхня достовірність має бути підтверджена нотаріусом. Натомість під час фактичної присутності в ТЦК достатньо просто показати оригінали, а на копіях власноруч розписатися і зазначити, що це копія.

Коли всі документи оформлені правильно, але представники центру комплектування все одно ухвалюють неправомірне рішення, залишається можливість подати судовий позов на ТЦК.

Для відкриття провадження до позовної заяви обов'язково додається повний пакет зібраних документів та докази отримання відмови у відстрочці.

Також Новини.LIVE писали, що громадяни, які успішно оскаржили штраф від ТЦК у судовому порядку, мають право на повернення сплачених коштів, однак автоматичного перерахунку держава не здійснює. Щоб повернути гроші, необхідно пройти окрему бюрократичну процедуру подання заяви й пакета документів до казначейства.

Водночас українці можуть перевірити власний статус у реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" чотирма офіційними шляхами. Отримати актуальну інформацію можна як дистанційно в режимі онлайн, так і особисто.