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ТЦК отказало в отсрочке, хотя основания в порядке: как обжаловать

Ua ru
15 сентября 2026 08:55
Неправильно оформленное заявление на отсрочку: главная причина отказов ТЦК
Резерв+ и переоформление документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы нередко сталкиваются с отказами в предоставлении отсрочки от призыва. Каждый ТЦК и СП имеет свои особенности рассмотрения заявлений, что часто приводит к принятию отрицательных решений. Из-за незнания своих прав большинство граждан быстро соглашается на мобилизацию или же выбирает путь укрывательства и избегания встреч с представителями военкоматов. В то же время существуют вполне действенные методы обжалования таких решений, чтобы добиться отсрочки, которую и должен получить гражданин.

Об этом сообщил военный юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Как обжаловать отказ ТЦК в предоставлении отсрочки при наличии оснований

Если подавать запрос на отсрочку через государственное приложение «Резерв+», это позволяет избежать личных посещений ТЦК. Однако иногда система выдает отрицательный результат.

Из-за отказа в отсрочке многие военнообязанные либо сразу соглашаются на призыв из-за незнания своих прав, либо выбирают путь уклонения от службы. В то же время существует четкий алгоритм, позволяющий успешно обжаловать отказ с учетом особенностей рассмотрения заявлений в различных ТЦК.

Юрист объясняет, что сначала нужно выяснить причину такого решения. Для этого необходимо отправить электронное письмо в свой центр комплектования или же посетить учреждение лично.

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Обычно отказ связан с тем, что само заявление на отсрочку было составлено неправильно. Поэтому после получения ответа от военкомата стоит тщательно пересмотреть суть предыдущего обращения самостоятельно или с помощью специалистов.

Далее необходимо еще раз проверить пакет документов и их соответствие действующему законодательству, главным из которых в 2025 году остается Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Особое внимание следует уделять правильности заверения копий. Если документы отправляются по почте, их подлинность должна быть заверена нотариусом. Зато при личном посещении ТЦК достаточно просто предъявить оригиналы, а на копиях собственноручно расписаться и указать, что это копия.

Когда все документы оформлены правильно, но представители центра комплектования все равно принимают неправомерное решение, остается возможность подать судебный иск на ТЦК.

Для возбуждения производства к исковому заявлению обязательно прилагается полный пакет собранных документов и доказательства получения отказа в отсрочке.

Также Новини.LIVE писали, что граждане, успешно обжаловавшие штраф от ТЦК в судебном порядке, имеют право на возврат уплаченных средств, однако автоматического перерасчета государство не производит. Чтобы вернуть деньги, необходимо пройти отдельную бюрократическую процедуру подачи заявления и пакета документов в казначейство.

В то же время украинцы могут проверить свой статус в реестре военнообязанных «Оберег» четырьмя официальными способами. Получить актуальную информацию можно как дистанционно в режиме онлайн, так и лично.

военный учет отсрочка ТЦК и СП военнообязанные обжалование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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