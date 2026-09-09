Скасування постанови ТЦК: як зробити повернення сплаченого штрафу

Гроші та застосунок Резерв+. Фото: колаж Новини.LIVE

Українці, які через суд довели незаконність штрафу від ТЦК, можуть повернути собі свої гроші. Однак держава не перераховує кошти автоматично. Щоб кошти повернулися, для відшкодування доведеться пройти спеціальну процедуру, а в разі відмови посадовців подекуди доведеться знову звертатися до суду.

Про це для Новини.LIVE повідомила Юристка Надія Шуляк.

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Як змусити державу повернути гроші за протиправний штраф ТЦК

Якщо вдалося виграти судову справу проти Територіального центру комплектування, то це ще не означає, що несправедливо стягнені кошти самі повернуться на банківську картку.

Процедура відшкодування вимагає від громадянина додаткових юридичних кроків. Юристка Надія Шуляк пояснює, що держава не ініціює перерахунок самостійно, тому діяти доведеться самому платнику.

Головною передумовою для початку процесу є наявність судового рішення про визнання постанови ТЦК протиправною та її скасування. Цей документ обов'язково має набрати законної сили, адже без нього будь-які вимоги щодо компенсації будуть марними.

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"Судова практика підтверджує, що особа має право вимагати повернення коштів, які після скасування постанови залишаються у Державному бюджеті без достатньої правової підстави", — наголошує правозахисниця.

Відтак щойно рішення набуває чинності, людина отримує право офіційно звернутися до органу, який контролює надходження цих платежів.

Для повернення своїх фінансів необхідно скласти відповідну заяву. До неї обов'язково додається пакет документів, що складається з копії виграшного судового рішення, квитанції чи іншого паперового підтвердження факту сплати штрафу, а також актуальних реквізитів банківського рахунку заявника. Саме на цей рахунок потім казначейство і має перевести стягнені раніше кошти.

"На практиці нерідко органи влади відмовляють у поверненні або не реагують на заяву. У такому випадку особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення безпідставно утриманих коштів", — пояснює Надія Шуляк.

У таких ситуаціях зазвичай на бік громадян стає Велика Палата Верховного Суду. Її роз'яснення чітко вказує, що якщо постанову скасовано, жодних правових підстав тримати гроші в бюджеті більше немає. Тому такі кошти розцінюються законом, як безпідставно набуте майно згідно зі статтею 1212 Цивільного кодексу України і підлягають примусовому стягненню на користь позивача.

Новини.LIVE інформували, що військкомати зобов'язані за три доби розглянути надіслану онлайн ззаяву призовника про визнання порушення. Коли цей термін сплив, а "Резерв+" досі показує перебування в розшуку, закрити питання доведеться в ТЦК особисто.

Паралельно ТЦК отримали повноваження перевіряти стан військового обліку в компаніях за всі минулі роки діяльності, без обмеження лише поточним періодом. Але виписати штрафи за давні порушення роботодавцям не вдасться, бо існують чіткі рамки.