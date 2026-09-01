За який період ТЦК може перевіряти військовий облік на підприємстві

Робота з документами щодо військовозобов'язаного. Фото: колаж Новини.LIVE

Територіальні центри комплектування мають право перевіряти документацію щодо військового обліку на підприємствах за будь-який період, а не лише за останній рік. Проте терміни притягнення посадовців до відповідальності та накладення штрафів чітко обмежені законодавством.

На цьому наголосила експерт з питань трудового права Тетяна Донець, передає Новини.LIVE.

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Терміни давності: коли ТЦК не зможе оштрафувати підприємство

Під час інспектування стану військового обліку на підприємствах представники територіальних центрів комплектування не обмежені в перевірках часовими рамками. Відповідно до урядової постанови №1487 від 30 грудня 2022 року, якою затверджено порядок організації та ведення такого обліку, перевіряльники мають повне право досліджувати документацію за будь-які попередні роки.

Відтак, компанія не може відмовити у наданні старих відомостей, посилаючись на те, що ТЦК дозволено перевіряти лише останній рік роботи.

Але можливості військкомів щодо покарання бізнесу суворо регламентовані. Тетяна Донець наголосила, що держава чітко розмежовує період, який охоплює перевірка, та терміни, коли за знайдену помилку можна накласти адміністративне стягнення. Виявлення старого порушення не означає автоматичного виписування штрафу.

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Відповідальність посадових осіб підприємства за неналежне ведення обліку регулюється статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо інспектори знаходять недоліки в особливий період, у дію вступає стаття 38 КУпАП, яка встановлює жорсткі дедлайни для покарання. Згідно з її нормами, штраф дозволяється накласти протягом трьох місяців із дня виявлення порушення. Однак існує ключове обмеження: фінансові санкції не можуть бути застосовані пізніше, ніж через один рік з моменту безпосереднього вчинення цього правопорушення. Отже, ТЦК може фіксувати старі помилки у звітах, але штрафувати за них має право лише в межах визначеного річного строку.

Раніше Новини.LIVE інформували, що помилковий статус у розшуку через зміну місця реєстрації чи невідповідність інформації в реєстрах можна успішно оскаржити через суд. Військовозобов'язані вільні зазначати фактичну адресу проживання в електронному сервісі, проте юристи радять остаточно врегулювати питання через офіційну зміну прописки в ЦНАПі.

Працівники ТЦК можуть підходити до транспортного засобу для контролю документів, проте водій не повинен залишати салон на їхню вимогу. Урядова постанова № 560 не наділяє представників центрів комплектування повноваженнями змушувати кермувальника виходити з авто виключно задля пред'явлення ВОД.