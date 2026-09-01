За какой период ТЦК может проверять военный учет на предприятии

Работа с документами, касающимися военнообязанного. Фото: коллаж Новини.LIVE

Территориальные центры комплектования имеют право проверять документацию по воинскому учету на предприятиях за любой период, а не только за последний год. Однако сроки привлечения должностных лиц к ответственности и наложения штрафов четко ограничены законодательством.

Об этом заявила эксперт по вопросам трудового права Татьяна Донец, передает Новини.LIVE.

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Сроки давности: когда ТЦК не сможет оштрафовать предприятие

При проверке состояния военного учета на предприятиях представители территориальных центров комплектования не ограничены временными рамками. Согласно постановлению правительства № 1487 от 30 декабря 2022 года, которым утвержден порядок организации и ведения такого учета, инспекторы имеют полное право изучать документацию за любые предыдущие годы.

Следовательно, компания не может отказать в предоставлении старых сведений, ссылаясь на то, что ТЦК разрешено проверять только последний год работы.

Однако возможности военкоматов по наказанию бизнеса строго регламентированы. Татьяна Донец подчеркнула, что государство четко разграничивает период, охватываемый проверкой, и сроки, в течение которых за обнаруженную ошибку можно наложить административное взыскание. Выявление старого нарушения не означает автоматического наложения штрафа.

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Ответственность должностных лиц предприятия за ненадлежащее ведение учета регулируется статьёй 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если инспекторы обнаруживают нарушения в особый период, вступает в силу статья 38 КУоАП, которая устанавливает жесткие сроки для применения наказания. Согласно её нормам, штраф может быть наложен в течение трёх месяцев со дня выявления нарушения. Однако существует ключевое ограничение: финансовые санкции не могут быть применены позднее, чем через один год с момента непосредственного совершения данного правонарушения. Таким образом, ТЦК может фиксировать старые ошибки в отчетах, но штрафовать за них имеет право только в пределах установленного годового срока.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ошибочный статус в розыске из-за смены места регистрации или несоответствия информации в реестрах можно успешно обжаловать в суде. Военнообязанные могут указывать фактический адрес проживания в электронном сервисе, однако юристы советуют окончательно урегулировать вопрос путем официального изменения прописки в ЦНАП.

Сотрудники ТЦК могут подходить к транспортному средству для проверки документов, однако водитель не обязан выходить из салона по их требованию. Постановление правительства № 560 не наделяет представителей центров комплектования полномочиями заставлять водителя выходить из автомобиля исключительно для предъявления ВОД.