Оплата штрафу ТЦК онлайн: чому статус розшуку не зникає з реєстрів

Застосунок Резерв+. Фото: НикВести

Керівництво ТЦК має три дні на розгляд електронної заяви про визнання правопорушення від призовника. Якщо після цього терміну статус розшуку в застосунку "Резерв+" не зникає, вирішити проблему дистанційно не вийде. Своєю чергою, ігнорувати проблему також не варто, бо це може призвести до низки проблем.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Розшук у Резерв+ блокує бронювання

Оформлення відстрочки від призову на робочому місці часто ускладнюється через наявність співробітника в базі розшуку територіального центру комплектування. Така ситуація виникла у військовозобов'язаного Анатолія, який намагався отримати бронювання на підприємстві. Після авторизації у застосунку "Резерв+" чоловік виявив, що перебуває у розшуку через ігнорування раніше виданої повістки.

Щоб розблокувати процес бронювання, роботодавець порадив йому скористатися функцією добровільного визнання порушення та подати онлайн-заявку на сплату штрафу. На підприємстві вже мали успішний досвід такої процедури, де для інших працівників статус розшуку зникав із реєстрів за кілька годин після підписання відповідної постанови. Проте заява Анатолія, адресована до Білоцерківського ТЦК, зависла в системі зі статусом очікування відповіді, хоча робоче місце для бронювання за ним продовжують тримати.

Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що в цьому процесі існують чіткі часові рамки. За його словами, керівник ТЦК зобов'язаний розглянути подану заяву про визнання правопорушення протягом трьох днів. Експерт радить почекати завершення цього терміну, оскільки затримки можуть мати суто організаційний характер.

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Якщо електронна постанова не генерується, а статус розшуку залишається активним, громадянину доведеться навідатися до свого ТЦК. Виправити подібну затримку виключно через інтерфейс застосунку "Резерв+" у такому випадку буде неможливо.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вручати виклики до військкомату мають право не тільки співробітники ТЦК, а й голови ОСББ чи сільські старости. Якщо відмовитися брати документ із їхніх рук, це одразу вважається порушенням закону.

Тим часом у Верховній Раді хочуть суттєво урізати та поставити на контроль повноваження ТЦК під час вуличних рейдів. Новий законопроєкт №15459 вимагає обов'язково забезпечити працівників ТЦК натільними бодікамерами, встановити реєстратори в їхні авто, зобов'язати довго зберігати всі відеозаписи та повністю заборонити застосовувати будь-яку силу проти призовників.