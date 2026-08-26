Законопроєкт №15459: нові правила роботи для працівників ТЦК

Працівники ТЦК викрадають чоловіка. Фото: кадр з відео

Народні депутати пропонують жорстко обмежити повноваження ТЦК під час вручення повісток та перевірки документів. Законопроєкт №15459 запроваджує для працівників ТЦК та СП обов'язкові бодікамери, реєстратори в салонах транспорту, а також тривале зберігання записів та заборону будь-яких силових дій щодо військовозобов'язаних громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №15459.

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Повноваження ТЦК хочуть взяти під суворий контроль

Законопроєкт №15459 пропонує оновити статтю 22 базового Закону України від 21.10.1993 №3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ чітко визначає, що виходити на вулиці для перевірки військово-облікових документів чи оповіщення військовозобов'язаних представники ТЦК мають право виключно на підставі офіційного наказу керівника свого центру.

ТЦК хочуть змусити вмикати бодікамери та реєстратори

Головним нововведенням проєкту є вимога повної та безперервної фото- і відеофіксації всього процесу перевірки документів за допомогою справної техніки. Уповноважені особи ТЦК та поліцейські зобов'язані застосовувати обладнання зі спеціалізованим програмним забезпеченням, яке має прямий доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Бодікамери мають вмикатися в момент старту виконання службових обов'язків і працювати без зупинки до їхнього повного завершення. Аналогічну вимогу висувають і до будь-якого транспорту, який залучають для перевезення військовозобов'язаних чи резервістів до збірних пунктів, ТЦК або військових частин. Усі такі автомобілі зобов'яжуть оснастити справними реєстраторами для безперервної зйомки того, що відбувається всередині салону під час усього маршруту.

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Як каратимуть працівників ТЦК за не увімкнену бодікамеру

Якщо представник ТЦК не увімкнув бодікамеру, не зберіг запис або в салоні транспортного засобу була відсутня працююча камера, будь-які подальші заходи щодо перевірки, оповіщення чи доставлення людини стають юридично неможливими незалежно від наявності скарг.

Крім того, групам оповіщення взагалі заборонять працювати, якщо хоча б один представник ТЦК та один поліцейський у її складі не забезпечені справними приладами для зчитування електронних документів та технікою для безперервного відеозапису.

Згідно з пропозицією, матеріали з бодікамер зберігатимуться на сервері ТЦК щонайменше 90 календарних днів із моменту завантаження.

Водночас керівнику центру дозволяється продовжити такий термін, якщо виникла потреба провести розслідування чи скарг. У разі відсутності бодікамери, її вимкнення чи втрату запису обов'язково призначатиметься службове розслідування щодо винних, а Міністерство оборони вестиме окремий централізований облік усіх таких інцидентів.

Закон має заборонити побиття затриманих працівниками ТЦК

Також згідно зі запропонованим законопроєктом, працівникам ТЦК категорично забороняється застосовувати фізичну силу до людей, псувати або знищувати майно громадян навіть під час примусового доставлення, погрожувати вбивством.

Окрім того, працівникам ТЦК більше не дозволять "бусифіковувати людей". Адміністративним затриманням та доставленням громадян пропонують зобов'язати поліцію.

До одягу та зовнішності ТЦК будуть нові вимоги

Військкомам також буде заборонено приховувати зовнішність, закривати обличчя та носити одяг, що перешкоджає їхній ідентифікації. Окремо прописана заборона вимагати чи просити неправомірну вигоду для себе чи сторонніх осіб за службові дії або бездіяльність.

Коли запрацює новий закон щодо правил роботи ТЦК

Закон ще не працює, адже документ лише недавно надійшов до стін українського парламенту і вже офіційно перейшов на етап активного обговорення. Парламентарі аналізують текст законопроєкту та проводять необхідну роботу, після якої буде визначено подальшу його долю.

Як писали раніше Новини.LIVE, одеські правоохоронці відкрили кримінальні провадження через інцидент у Хаджибейському районі. Працівника ТЦК та СП підозрюють у нападі та побитті підлітка під час раптового конфлікту.

За словами заступниці міністра оборони Любові Галан, робоча група наразі оцінює реальні запити війська та найбільш чутливі суспільні больові точки. Проте точні часові межі оприлюднення нових правил роботи ТЦК у міністерстві наразі не окреслюють.