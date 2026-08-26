Законопроект № 15459: новые правила работы для сотрудников ТЦК

Сотрудники ТЦК похищают мужчину. Фото: кадр из видео

Народные депутаты предлагают жестко ограничить полномочия ТЦК при вручении повесток и проверке документов. Законопроект №15459 вводит для сотрудников ТЦК и СП обязательное использование бодикамер, регистраторов в салонах транспорта, а также длительное хранение записей и запрет на любые силовые действия в отношении военнообязанных граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15459.

Реклама

Полномочия ТЦК хотят взять под строгий контроль

Законопроект №15459 предлагает обновить статью 22 базового Закона Украины от 21.10.1993 №3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Документ четко определяет, что выходить на улицы для проверки военно-учетных документов или оповещения военнообязанных представители ТЦК имеют право исключительно на основании официального приказа руководителя своего центра.

ТЦК хотят обязать включать бодикамеры и регистраторы

Главным нововведением проекта является требование полной и непрерывной фото- и видеофиксации всего процесса проверки документов с помощью исправной техники. Уполномоченные лица ТЦК и полицейские обязаны использовать оборудование со специализированным программным обеспечением, имеющее прямой доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Бодикамеры должны включаться в момент начала выполнения служебных обязанностей и работать без остановки до их полного завершения. Аналогичное требование предъявляется и к любому транспорту, задействованному для перевозки военнообязанных или резервистов в сборные пункты, ТЦК или воинские части. Все такие автомобили обязаны быть оснащены исправными регистраторами для непрерывной съемки того, что происходит внутри салона на протяжении всего маршрута.

Читайте также:

Как будут наказывать сотрудников ТЦК за не включенную бодикамеру

Если представитель ТЦК не включил бодикамеру, не сохранил запись или в салоне транспортного средства отсутствовала работающая камера, любые дальнейшие меры по проверке, оповещению или доставке человека становятся юридически невозможными независимо от наличия жалоб.

Кроме того, группам оповещения вообще запретят работать, если хотя бы один представитель ТЦК и один полицейский в ее составе не обеспечены исправными устройствами для считывания электронных документов и оборудованием для непрерывной видеозаписи.

Согласно предложению, материалы с бодикамер будут храниться на сервере ТЦК не менее 90 календарных дней с момента загрузки.

В то же время руководителю центра разрешается продлить этот срок, если возникнет необходимость провести расследование или рассмотреть жалобы. В случае отсутствия бодикамеры, её отключения или потери записи обязательно будет назначаться служебное расследование в отношении виновных, а Министерство обороны будет вести отдельный централизованный учёт всех таких инцидентов.

Закон должен запретить избиение задержанных сотрудниками ТЦК

Также согласно предложенному законопроекту сотрудникам ТЦК категорически запрещается применять физическую силу к людям, повреждать или уничтожать имущество граждан даже во время принудительной доставки, угрожать убийством.

Кроме того, сотрудникам ТЦК больше не разрешат «бусифицировать людей». Административным задержанием и доставкой граждан предлагают обязать полицию.

К одежде и внешнему виду сотрудников ТЦК будут предъявляться новые требования

Военным комиссарам также будет запрещено скрывать внешность, закрывать лицо и носить одежду, препятствующую их идентификации. Отдельно прописан запрет требовать или просить неправомерную выгоду для себя или посторонних лиц за служебные действия или бездействие.

Когда вступит в силу новый закон о правилах работы ТЦК

Закон еще не вступил в силу, ведь документ лишь недавно поступил в украинский парламент и уже официально перешел на этап активного обсуждения. Парламентарии анализируют текст законопроекта и проводят необходимую работу, по итогам которой будет определена его дальнейшая судьба.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, одесские правоохранители возбудили уголовные дела в связи с инцидентом в Хаджибейском районе. Сотрудника ТЦК и СП подозревают в нападении и избиении подростка во время внезапного конфликта.

По словам заместителя министра обороны Любови Галан, рабочая группа в настоящее время оценивает реальные потребности войск и наиболее острые общественные проблемы. Однако точные сроки обнародования новых правил работы ТЦК в министерстве пока не называются.