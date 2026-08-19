Реформа ТЦК та мобілізації: у Міноборони розповіли про підготовку змін

Любов Галан на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві оборони України вже опрацьовують зміни у системі мобілізації та роботі територіальних центрів комплектування. Заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що наразі відбувається аналіз ефективності чинних процесів, потреб армії та найбільш проблемних для суспільства процедур. Водночас конкретних термінів презентації реформи ТЦК у відомстві поки не називають.

Про це Галан заявила під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

У Міноборони розповіли про підготовку реформи ТЦК

За словами Галан, одним із головних завдань є узгодження роботи системи мобілізації безпосередньо з потребами війська.

"Найважливіше зараз — це синхронізація з військом, це робота над аналізом даних, над аналізом ефективності. Ну і, звісно, робота по найбільш болючих питаннях для суспільства, які стосуються процедури", — зазначила Галан.

Заступниця міністра наголосила, що мобілізацію потрібно розглядати комплексно. Йдеться не лише про визначення потреби у військовослужбовцях, а й про взаємодію з населенням, виконання громадянами своїх обов’язків та дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів.

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"Організацію потрібно розглядати як комплексне питання — це і питання визначення потреби, це і робота з населенням, це питання обов’язку населення, але також це питання гідних процедур і дотримання особливо прав людини при здійсненні заходів", — сказала вона.

Галан також назвала три основні напрямки, які мають враховуватися під час реформування мобілізаційної системи: аналіз даних та ефективності процесів, визначення потреби війська і вдосконалення процедур.

Окремо вона звернула увагу на те, що майбутні рішення щодо мобілізації залежатимуть від плану ведення війни.

"План війни дуже сильно буде впливати на питання мобілізації. В залежності від того, до якого сценарію ми готуємося, і, відповідно, це буде впливати на ті чи інші заходи, які будуть здійснюватися", — пояснила заступниця міністра.

Водночас Галан заявила, що конкретні рішення щодо реформи ще мають бути узгоджені всередині Міністерства оборони та з іншими органами влади.

За її словами, у владі вже проводяться відповідні комунікації щодо проблемних питань.

"Ми вже проводимо комунікації навіть всередині уряду з приводу фактичних проблемних питань, тому я думаю, що це відбудеться у такій зрозумілій перспективі", — зазначила Галан.

На запитання про терміни презентації реформи ТЦК вона відповіла, що поки не готова назвати конкретну дату, оскільки остаточні рішення ухвалюватимуть не лише в Міноборони.

"Мені б не хотілося називати якісь конкретні терміни, але я думаю, що ця перспектива видима і в неї є якийсь адекватний горизонт", — сказала заступниця міністра.

Водночас Галан визнала, що суспільний запит на зміни у цій сфері є дуже високим.

Як писали Новини.LIVE, уряд уже готує реформу територіальних центрів комплектування, яка передбачає цифровізацію їхньої роботи та зміну підходів до мобілізації. Голова профільного комітету Ради Олена Шуляк заявила, що акцент хочуть зробити на рекрутингу замість примусового направлення людей на навчання та службу.

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