Як ТЦК занижують довідки про грошове забезпечення пенсіонерів

Військові працюють з документами. Фото: Львівський ТЦК та СП

Через використання застарілих даних 2018 року та ігнорування премій у довідках від ТЦК, українські військові пенсіонери роками недоотримують законні кошти. Пенсійний фонд позбавлений підстав для перерахунку виплат без оновлених документів, які центри комплектування своєю чергою відмовляються видавати.

Про це йдеться у розборі судової практики "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

Блокування перерахунку пенсій військовим: чому ТЦК відмовляють

Приводом для відмов ТЦК та СП у наданні нових довідок чи оформленні їх із викривленими даними найчастіше стає застосування застарілого прожиткового мінімуму на рівні 1762 грн замість показника, встановленого законом на 1 січня поточного року.

Це призводить до штучного применшення посадових окладів. Так постанова Верховного Суду від 12 листопада 2019 року у справі № 826/3858/18 скасувала окремі норми урядової постанови №103, зобов'язавши розраховувати оклади за актуальним прожитковим мінімумом. Попри це рішення, значна кількість центрів комплектування продовжує використовувати показники 2018 року, через що відмовляється оформлювати оновлені документи або видає їх із заниженими сумами.

Крім маніпуляцій із прожитковим мінімумом, ТЦК часто не вказують у довідках щомісячні надбавки та премії. Водночас стаття 43 Закону №2262-XII чітко визначає, що під підрахунок пенсії підпадають посадовий оклад, оклад за званням, вислуга років, а також усі щомісячні додаткові види забезпечення, премії та інші встановлені виплати. Коли військкомати вказують лише базові оклади, Пенсійний фонд здійснює перерахунок на основі неповних даних, що автоматично зменшує підсумкову пенсію для військового на пенсії.

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Щобільше стаття 63 Закону №2262-XII прямо передбачає перерахунок раніше призначених пенсій у разі зміни хоча б одного з видів грошового забезпечення діючих військовослужбовців. Довідка про актуальний розмір забезпечення є єдиною обов'язковою підставою для такого перерахунку в органах Пенсійного фонду України, проте через формальні відписки ТЦК про "відсутність підстав" люди роками отримують занижені виплати.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, в Україні готується масштабна інтеграція державних баз даних, у межах якої Державна податкова служба здійснить разову передачу інформації про громадян віком від 18 до 60 років до Міністерства оборони. Юристи зазначають, що такий обмін даними дозволить виявити осіб, які досі не перебували на військовому обліку, а також актуалізувати наявні записи, усунувши застарілі адреси та паспортні неузгодження.

Паралельно норми законодавства чітко захищають заброньованих працівників та осіб із чинною відстрочкою від примусового направлення на медогляд. У разі, якщо роботодавець або службові особи вимагають обов'язкового проходження ВЛК за наявності захисту від призову, такі дії є протиправними.