Как ТЦК занижают справки о денежном обеспечении пенсионеров

Военные работают с документами. Фото: Львовский ТЦК и СП

Из-за использования устаревших данных 2018 года и игнорирования премий в справках от ТЦК украинские военные пенсионеры годами недополучают положенные им средства. Пенсионный фонд лишен оснований для перерасчета выплат без обновленных документов, которые центры комплектования, в свою очередь, отказываются выдавать.

Об этом говорится в разборе судебной практики «Судебно-юридической газеты», передает Новини.LIVE.

Блокировка перерасчета пенсий военным: почему ТЦК отказывают

Поводом для отказов ТЦК и СП в предоставлении новых справок или оформлении их с искажёнными данными чаще всего становится применение устаревшего прожиточного минимума на уровне 1762 грн вместо показателя, установленного законом на 1 января текущего года.

Это приводит к искусственному занижению должностных окладов. Так, постановление Верховного Суда от 12 ноября 2019 года по делу № 826/3858/18 отменило отдельные нормы правительственного постановления № 103, обязав рассчитывать оклады исходя из актуального прожиточного минимума. Несмотря на это решение, значительное количество центров комплектования продолжает использовать показатели 2018 года, из-за чего отказывается оформлять обновленные документы или выдает их с заниженными суммами.

Помимо манипуляций с прожиточным минимумом, ЦКК часто не указывают в справках ежемесячные надбавки и премии. В то же время статья 43 Закона № 2262-XII четко определяет, что в расчет пенсии включаются должностной оклад, оклад по званию, выслуга лет, а также все ежемесячные дополнительные виды обеспечения, премии и другие установленные выплаты. Когда военкоматы указывают только базовые оклады, Пенсионный фонд производит перерасчет на основе неполных данных, что автоматически уменьшает итоговую пенсию военнослужащего, вышедшего на пенсию.

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Более того, статья 63 Закона № 2262-XII прямо предусматривает перерасчет ранее назначенных пенсий в случае изменения хотя бы одного из видов денежного обеспечения действующих военнослужащих. Справка об актуальном размере обеспечения является единственным обязательным основанием для такого перерасчета в органах Пенсионного фонда Украины, однако из-за формальных ответов ТЦК об «отсутствии оснований» люди годами получают заниженные выплаты.

Как уже сообщали Новини.LIVE, в Украине готовится масштабная интеграция государственных баз данных, в рамках которой Государственная налоговая служба осуществит разовую передачу информации о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет в Министерство обороны. Юристы отмечают, что такой обмен данными позволит выявить лиц, которые до сих пор не состояли на воинском учете, а также актуализировать имеющиеся записи, устранив устаревшие адреса и несоответствия в паспортных данных.

Параллельно нормы законодательства четко защищают работников, имеющих право на отсрочку, и лиц с действующей отсрочкой от принудительного направления на медосмотр. В случае, если работодатель или должностные лица требуют обязательного прохождения ВЛК при наличии защиты от призыва, такие действия являются противоправными.