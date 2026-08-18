Как ТЦК занижают справки о денежном обеспечении пенсионеров

Отказы ТЦК препятствуют перерасчету военных выплат: в чем причины
Из-за использования устаревших данных 2018 года и игнорирования премий в справках от ТЦК украинские военные пенсионеры годами недополучают положенные им средства. Пенсионный фонд лишен оснований для перерасчета выплат без обновленных документов, которые центры комплектования, в свою очередь, отказываются выдавать.
Об этом говорится в разборе судебной практики «Судебно-юридической газеты», передает Новини.LIVE.
Блокировка перерасчета пенсий военным: почему ТЦК отказывают
Поводом для отказов ТЦК и СП в предоставлении новых справок или оформлении их с искажёнными данными чаще всего становится применение устаревшего прожиточного минимума на уровне 1762 грн вместо показателя, установленного законом на 1 января текущего года.
Это приводит к искусственному занижению должностных окладов. Так, постановление Верховного Суда от 12 ноября 2019 года по делу № 826/3858/18 отменило отдельные нормы правительственного постановления № 103, обязав рассчитывать оклады исходя из актуального прожиточного минимума. Несмотря на это решение, значительное количество центров комплектования продолжает использовать показатели 2018 года, из-за чего отказывается оформлять обновленные документы или выдает их с заниженными суммами.
Помимо манипуляций с прожиточным минимумом, ЦКК часто не указывают в справках ежемесячные надбавки и премии. В то же время статья 43 Закона № 2262-XII четко определяет, что в расчет пенсии включаются должностной оклад, оклад по званию, выслуга лет, а также все ежемесячные дополнительные виды обеспечения, премии и другие установленные выплаты. Когда военкоматы указывают только базовые оклады, Пенсионный фонд производит перерасчет на основе неполных данных, что автоматически уменьшает итоговую пенсию военнослужащего, вышедшего на пенсию.
Более того, статья 63 Закона № 2262-XII прямо предусматривает перерасчет ранее назначенных пенсий в случае изменения хотя бы одного из видов денежного обеспечения действующих военнослужащих. Справка об актуальном размере обеспечения является единственным обязательным основанием для такого перерасчета в органах Пенсионного фонда Украины, однако из-за формальных ответов ТЦК об «отсутствии оснований» люди годами получают заниженные выплаты.
Как уже сообщали Новини.LIVE, в Украине готовится масштабная интеграция государственных баз данных, в рамках которой Государственная налоговая служба осуществит разовую передачу информации о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет в Министерство обороны. Юристы отмечают, что такой обмен данными позволит выявить лиц, которые до сих пор не состояли на воинском учете, а также актуализировать имеющиеся записи, устранив устаревшие адреса и несоответствия в паспортных данных.
Параллельно нормы законодательства четко защищают работников, имеющих право на отсрочку, и лиц с действующей отсрочкой от принудительного направления на медосмотр. В случае, если работодатель или должностные лица требуют обязательного прохождения ВЛК при наличии защиты от призыва, такие действия являются противоправными.