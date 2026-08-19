Міноборони запускає бета-тест відстрочки для педагогів у Резерв+

Авторизація у застосунку Резерв+. Фото: УНІАН

Шкільні вчителі, які мають щонайменше 0,75 ставки за основним місцем роботи, зможуть оформити відстрочку від служби онлайн. Міноборони уже тестує нову цифрову опцію в "Резерв+". Тим часом перевірка інформації про викладачів закладів загальної середньої освіти відбуватиметься автоматично за реєстрами.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Міноборони тестує можливість подачі документів на відстрочу онлайн для педагогів

Станом на сьогодні лише наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти мають можливість без ЦНАП та ТЦК оформити відстрочку у Резерв+.

Але Міністерство оборони України запускає бета-тестування нової цифрової послуги в мобільному застосунку "Резерв+", яка дозволить оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Скористатися цією можливістю невдовзі зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Який вигляд матиме меню для педагогів. Фото: Міноборони України

Головною вимогою для участі у попередньому тестуванні та подальшого оформлення є зайнятість у школі за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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Після успішного тестування надалі процес оформлення відбуватиметься без необхідності особистого звернення до Центрів надання адміністративних послуг чи збору паперових довідок.

Під час онлайн-оформлення система в автоматичному режимі самостійно звірятиме всі потрібні відомості з відповідними державними реєстрами. Щоб долучитися до випробування сервісу та отримати статус одним із перших, освітянам пропонують заповнити реєстраційну форму.

Юристи пояснили, що зникнення родича на війні є підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Але для цього потрібне документальне підтвердження цього факту. Тому, якщо мобілізували людину чий родич пропав на фронті, без документів оскаржити такі дії буде майже неможливо.

Окремо правознавці пояснили, у чому переваги та недоліки відстрочки проти бронювання. Що обрати людині, якщо у неї є право на обидві опції.