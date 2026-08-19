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Еще одна категория граждан сможет скоро оформить отсрочку онлайн

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Дата публикации 19 августа 2026 00:30
Минобороны запускает бета-тестирование отсрочки для педагогов в программе Резерв+
Авторизация в приложении "Резерв+". Фото: УНИАН

Школьные учителя, имеющие не менее 0,75 ставки по основному месту работы, смогут оформить отсрочку от службы онлайн. Минобороны уже тестирует новую цифровую опцию в «Резерв+». Между тем проверка информации о преподавателях учреждений общего среднего образования будет происходить автоматически по реестрам.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Минобороны тестирует возможность подачи документов на отсрочку онлайн для педагогов

На сегодняшний день только научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего, предвысшего и профессионального образования имеют возможность без ЦНАП и ТЦК оформить отсрочку в «Резерв+».

Но Министерство обороны Украины запускает бета-тестирование новой цифровой услуги в мобильном приложении «Резерв+», которая позволит оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Воспользоваться этой возможностью в скором времени смогут учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

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Как будет выглядеть меню для педагогов. Фото: Минобороны Украины

Главным требованием для участия в предварительном тестировании и последующего оформления является занятость в школе по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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После успешного тестирования процесс оформления будет проходить без необходимости личного обращения в Центры предоставления административных услуг или сбора бумажных справок.

Во время онлайн-оформления система в автоматическом режиме самостоятельно будет сверять все необходимые сведения с соответствующими государственными реестрами. Чтобы принять участие в тестировании сервиса и получить статус одним из первых, педагогам предлагается заполнить регистрационную форму.

Юристы пояснили, что исчезновение родственника на войне является основанием для оформления отсрочки от мобилизации. Но для этого требуется документальное подтверждение этого факта. Поэтому, если мобилизовали человека, чей родственник пропал на фронте, без документов обжаловать такие действия будет практически невозможно.

Отдельно правоведы объяснили, в чём преимущества и недостатки отсрочки по сравнению с бронированием. Что выбрать человеку, если у него есть право на обе опции.

Минобороны учителя военный учет отсрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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