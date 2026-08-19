Реформа ТЦК и мобилизации: в Минобороны рассказали о подготовке изменений

Любовь Галан на заседании ВСК. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве обороны Украины уже прорабатывают изменения в системе мобилизации и работе территориальных центров комплектования. Заместитель министра обороны Любовь Галан заявила, что в настоящее время проводится анализ эффективности действующих процессов, потребностей армии и наиболее проблемных для общества процедур. В то же время конкретные сроки представления реформы ТЦК в ведомстве пока не называют.

Об этом Галан заявила во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

В Минобороны рассказали о подготовке реформы ТЦК

По словам Галан, одной из главных задач является согласование работы системы мобилизации непосредственно с потребностями войск.

"Самое важное сейчас — это синхронизация с армией, это работа над анализом данных, над анализом эффективности. Ну и, конечно, работа над наиболее болезненными для общества вопросами, касающимися процедуры", — отметила Галан.

Заместитель министра подчеркнула, что к мобилизации нужно подходить комплексно. Речь идет не только об определении потребности в военнослужащих, но и о взаимодействии с населением, выполнении гражданами своих обязанностей и соблюдении прав человека во время мобилизационных мероприятий.

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"Организацию нужно рассматривать как комплексный вопрос — это и вопрос определения потребности, это и работа с населением, это вопрос обязанностей населения, но также это вопрос достойных процедур и соблюдения, в частности, прав человека при проведении мероприятий", — сказала она.

Галан также назвала три основных направления, которые должны учитываться при реформировании мобилизационной системы: анализ данных и эффективности процессов, определение потребности в войсках и совершенствование процедур.

Отдельно она обратила внимание на то, что будущие решения по мобилизации будут зависеть от плана ведения войны.

"План войны будет очень сильно влиять на вопросы мобилизации. В зависимости от того, к какому сценарию мы готовимся, это, соответственно, будет влиять на те или иные меры, которые будут приниматься", — пояснила заместитель министра.

В то же время Галан заявила, что конкретные решения по реформе еще должны быть согласованы внутри Министерства обороны и с другими органами власти.

По её словам, в правительстве уже ведутся соответствующие переговоры по проблемным вопросам.

"Мы уже ведем переговоры даже внутри правительства по поводу фактических проблемных вопросов, поэтому я думаю, что это произойдет в обозримой перспективе", — отметила Галан.

На вопрос о сроках презентации реформы ТЦК она ответила, что пока не готова назвать конкретную дату, поскольку окончательные решения будут приниматься не только в Минобороны.

"Мне бы не хотелось называть какие-то конкретные сроки, но я думаю, что эта перспектива видима и у нее есть некий адекватный горизонт", — сказала заместитель министра.

В то же время Галан признала, что общественный спрос на изменения в этой сфере очень высок.

Как писали Новини.LIVE, правительство уже готовит реформу территориальных центров комплектования, которая предусматривает цифровизацию их работы и изменение подходов к мобилизации. Председатель профильного комитета Рады Елена Шуляк заявила, что акцент хотят сделать на рекрутинге вместо принудительного направления людей на обучение и службу.

Также Новини.LIVE сообщали, что Минобороны тестирует в приложении "Резерв+" новую возможность оформления отсрочки для учителей и других педагогических работников школ. Воспользоваться сервисом смогут педагоги, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.