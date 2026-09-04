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Главная ТЦК Заявка на штраф в Резерв+: что делать в случае задержек

Заявка на штраф в Резерв+: что делать в случае задержек

Ua ru
4 сентября 2026 08:55
Оплата штрафа ТЦК онлайн: почему статус в розыске не исчезает из реестров
Приложение «Резерв+». Фото: НикВести

Руководство ТЦК имеет три дня на рассмотрение электронного заявления о признании правонарушения со стороны призывника. Если по истечении этого срока статус «в розыске» в приложении "Резерв+" не исчезнет, решить проблему удаленно не удастся. В свою очередь, игнорировать проблему также не стоит, так как это может привести к целому ряду сложностей.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Разыск в «Резерв+» блокирует бронирование

Оформление отсрочки от призыва на рабочем месте часто затрудняется из-за наличия сотрудника в базе розыска территориального центра комплектования. Такая ситуация возникла у военнообязанного Анатолия, который пытался получить бронирование на предприятии. После авторизации в приложении «Резерв+» мужчина обнаружил, что находится в розыске из-за игнорирования ранее выданной повестки.

Чтобы разблокировать процесс бронирования, работодатель посоветовал ему воспользоваться функцией добровольного признания нарушения и подать онлайн-заявку на уплату штрафа. На предприятии уже был успешный опыт проведения подобной процедуры, когда у других работников статус «в розыске» исчезал из реестров через несколько часов после подписания соответствующего постановления. Однако заявление Анатолия, адресованное Белоцерковскому ТЦК, зависло в системе со статусом "ожидание ответа", хотя рабочее место для бронирования для него продолжают держать.

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что в этом процессе существуют четкие временные рамки. По его словам, руководитель ТЦК обязан рассмотреть поданное заявление о признании правонарушения в течение трех дней. Эксперт советует дождаться истечения этого срока, поскольку задержки могут носить чисто организационный характер.

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Если электронное постановление не генерируется, а статус розыска остается активным, гражданину придется обратиться в свой ТЦК. Исправить подобную задержку исключительно через интерфейс приложения «Резерв+» в таком случае будет невозможно.

Также Новини.LIVE сообщали, что вручать повестки в военкомат имеют право не только сотрудники ТЦК, но и председатели ОСМД или сельские старосты. Если отказаться принимать документ из их рук, это сразу считается нарушением закона.

Между тем в Верховной Раде хотят существенно ограничить и поставить под контроль полномочия ТЦК во время уличных рейдов. Новый законопроект №15459 требует обязательно оснастить сотрудников ТЦК нательными бодикамерами, установить видеорегистраторы в их автомобилях, обязать длительно хранить все видеозаписи и полностью запретить применение любой силы против призывников.

штраф военный учет ТЦК и СП Бронь от мобилизации Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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