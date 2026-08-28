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Головна ТЦК Голова ОСББ приніс повістку замість ТЦК: що буде за відмову

Голова ОСББ приніс повістку замість ТЦК: що буде за відмову

Ua ru
28 серпня 2026 08:55
Відмова від повістки від голови ОСББ: які будуть наслідки за таке
Повістка та військовий. Фото: УНІАН, Житомирський ОТЦК та СП, колаж Новини.LIVE

В Україні діє мобілізація, тому військовозобов'язані громадяни отримують повістки, які можуть розносити не лише працівники територіальних центрів комплектування. Відмова від повістки, яку приніс навіть голова ОСББ чи староста, уже автоматично робить призовника порушником. За законом місцева влада зобов'язана доповісти про це ТЦК протягом трьох діб, після чого військкомат передає дані Нацполіції для розшуку.

Про це попередили представники Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в інтерв'ю "Суспільне", передає Новини.LIVE.

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Чи має юридичну силу повістка від голови ОСББ

Відмова від отримання повістки з рук голови ОСББ, старости чи керівника територіальної громади тягне за собою такі ж наслідки, як і ігнорування військовослужбовців.

За чинним законодавством, на органи місцевого самоврядування зараз теж покладено обов'язок організовувати та здійснювати заходи оповіщення за місцем проживання.

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Якщо військовозобов'язаний відмовляється брати документ від уповноваженого представника громади, посадовець зобов'язаний повідомити про це територіальний центр комплектування у триденний термін. До ТЦК передається або корінець про успішне вручення, або офіційне повідомлення про відмову із відповідними письмовими поясненнями.

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Потім  особа, яка не взяла повістку в голови ОСББ, офіційно визнається такою, що порушила правила військового обліку та законодавство про мобілізацію. Відомості про порушника вносяться до відповідної бази, після чого ТЦК формує та направляє електронне звернення до Національної поліції для подальшого розшуку громадянина.

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Представники Вінницького ТЦК та СП зазначили, що мобільні групи оповіщення досі зберігають право роздавати повістки в будь-яких громадських місцях та за домашніми адресами. Але керівник районного чи міського ТЦК має повне право підписати розпорядження і направити його безпосередньо голові відповідної громади.

Новини.LIVE писали про випадок в суді, коли навіть визнаний на засіданні факт помилки з боку ТЦК не скасував мобілізацію чоловіка. Чому військовослужбовець, якого мобілізували з помилками з боку працівників ТЦК, уже не покине службу.

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Також в Україні діє право на отримання відстрочки тим, чий родич потребує догляду через хворобу. Однак, як діяти, якщо він помер? Доки діятиме відстрочка та коли треба йти до ТЦК та СП. 

військовий облік повістки ТЦК та СП військовозобов'язані ОСББ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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