Отказ от повестки от председателя ОСМД: какие последствия это повлечет за собой

Повестка и военный. Фото: УНИАН, Житомирский ОТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE

В Украине действует мобилизация, поэтому военнообязанные граждане получают повестки, которые могут вручать не только сотрудники территориальных центров комплектования. Отказ от повестки, доставленной даже председателем ОСМД или старостой, уже автоматически делает призывника нарушителем. По закону местные власти обязаны доложить об этом ТЦК в течение трёх суток, после чего военкомат передаёт данные в Нацполицию для розыска.

Об этом предупредили представители Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в интервью "Суспільне", передает Новини.LIVE.

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Имеет ли юридическую силу повестка от председателя ОСМД

Отказ от получения повестки из рук председателя ОСМД, старосты или руководителя территориальной общинывлечет за собой такие же последствия, как и игнорирование военнослужащих.

Согласно действующему законодательству, на органы местного самоуправления сейчас также возложена обязанность организовывать и проводить мероприятия по оповещению по месту жительства.

Если военнообязанный отказывается принимать документ от уполномоченного представителя общины, должностное лицо обязано сообщить об этом в территориальный центр комплектования в течение трех дней. В ТЦК передается либо корешок об успешной вручке, либо официальное уведомление об отказе с соответствующими письменными объяснениями.

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Затем лицо, не принявшее повестку у председателя ОСМД, официально признается нарушившим правила воинского учета и законодательство о мобилизации. Сведения о нарушителе вносятся в соответствующую базу данных, после чего ТЦК формирует и направляет электронное обращение в Национальную полицию для дальнейшего розыска гражданина.

Представители Винницкого ТЦК и СП отметили, что мобильные группы оповещения по-прежнему имеют право вручать повестки в любых общественных местах и по домашним адресам. Но руководитель районного или городского ТЦК имеет полное право подписать распоряжение и направить его непосредственно главе соответствующей общины.

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