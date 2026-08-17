Як оформити бронь, якщо раніше була відстрочка, але родич помер

Заповнення документів. Фото: відкриті джерела

Часто процес неактуальні дані про наявність відстрочки у реєстрах блокують процес оформлення бронювання. Втім анулювати застарілий статус можна дистанційно за допомогою пошти й без візитів до ТЦК. Як діяти, якщо була відстрочка по догляду за родичем, але він помер?

Відповідь надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Як коректно поінформувати ТЦК про смерть родича за яким здійснювався догляд

Українці стикаються з бюрократичними перепонами при спробі змінити підставу для звільнення від мобілізації. До правозахисників звернувся чоловік, який мав відстрочку по догляду за матір'ю. Жінка померла 2 серпня, а свідоцтво про смерть родина отримала 7 серпня. Одразу після цього громадянин знайшов нову роботу, де наказ про зарахування датований 12 серпня. Підприємство готове оформити йому бронювання, проте процедура заблокована, оскільки в системі "Резерв+" досі відображається попередня, вже неактуальна відстрочка.

Адвокат Юрій Айвазян заспокоює: фізично йти до військкомату для скасування статусу не обов'язково. Оскільки через ЦНАП припинити дію відстрочки неможливо, а в застосунку "Резерв+" функція скасування просто не передбачена, фахівець радить інший шлях.

Чоловікові необхідно терміново повідомити ТЦК дистанційно — надіслати заяву на електронну пошту та продублювати її через "Укрпошту" цінним листом з детальним описом вкладення.

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"Відповідно до пунктів 60 та 65 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, після отримання офіційного повідомлення про втрату підстав ТЦК проводить перевірку, а комісія повинна скасувати відстрочку протягом семи днів із дня виявлення відсутності підстав. Про скасування Вас мають повідомити, а відомості — внести до Реєстру", — повідомив Юрій Айвазян.

Юрист Юрій Айвазян запевняє, що саме по собі повідомлення про смерть родича не є порушенням правил військового обліку.

Щойно наказ про прийняття на роботу набуває чинності, компанія повинна оперативно передати інформацію до Пенсійного фонду України, не чекаючи планової звітності. За даними порталу "Дія", на оновлення трудових даних у базах іде до двох днів. У цей час військовозобов'язаному варто щоденно оновлювати електронний військово-обліковий документ у "Резерв+".

Як тільки запис про догляд за матір'ю зникне, роботодавець має того ж дня подати працівника на бронювання. Якщо підприємство має статус критично важливого, заявка оброблятиметься близько трьох діб. Юрій Айвазян попереджає, що уникнути певного проміжку часу без юридичного захисту не вийде. Наявність наказу про працевлаштування не рятує від мобілізації. Захист виникне виключно тоді, коли в Реєстрі з'явиться офіційне відображення бронювання.

Як писали раніше Новини.LIVE, ТЦК не має права урізати термін відстрочки, якщо сама причина для її отримання потребує більшого. Юристи роз'яснили, чому громадяни інколи не повинні щомісяця заново підтверджувати в ТЦК своє право на звільнення від призову.

Чинне законодавство гарантує захист від мобілізації тим українцям, які здійснюють обов'язковий догляд за своїми недієздатними родичами з підтвердженою інвалідністю. На тлі цього юристи детально роз'яснили важливі юридичні нюанси щодо того, чи анулюється вже погоджена відстрочка у разі офіційної зміни медичною комісією групи інвалідності хворого батька чи матері.