ТЦК дав відстрочку на місяць по догляду за матір'ю з ІІ групою: як продовжити

Оформлення документів та роз'яснення військовослужбовця щодо обліку. Фото: Pexels, Львівський ОТЦК та СП, колаж Новини.LIVE

Оформлення відстрочки для єдиного сина матері з ІІ групою інвалідності обернулося несподіваним обмеженням, адже замість звичних 90 діб документи затвердили лише на один місяць. Юристи розповіли, чому чоловіки за незмінних життєвих обставин не зобов'язані щомісяця доводити своє право на звільнення від призову.

Роз'яснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Чи має право ТЦК давати відстрочку по догляду за родичем з інвалідністю лише на місяць

Відсутність у військовозобов'язаного рідних братів чи сестер відіграє ключову роль, адже згідно з пунктом 13 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№ 3543-XII від 21 жовтня 1993 року), право на відстрочку надається особі, яка має одного з батьків з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших невійськовозобов’язаних осіб, що за законом повинні їх утримувати. ТЦК ретельно перевіряє саме наявність інших працездатних родичів, які б могли взяти на себе опіку.

Правомірність встановлення короткого терміну дії відстрочки залежить від кількох факторів. Згідно з пунктом 60 Порядку проведення призову, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року, відстрочка повинна діяти весь час, поки існують законні підстави для неї, але не довше строку самої мобілізації, визначеного Президентом.

Якщо документи до військкомату подавалися до 2 серпня 2026 року, то скорочений термін міг збігатися з датою завершення попереднього мобілізаційного періоду. Проте варто врахувати, що Указом Президента України № 597/2026 від 13 липня 2026 року, який був закріплений Законом № 4929-IX від 14 липня, загальну мобілізацію офіційно продовжили ще на 90 діб, починаючи саме з 2 серпня. Відповідно до згаданого Порядку № 560, за умови збереження підстав, дія відстрочки має бути автоматично пролонгована в електронному Реєстрі шляхом зміни дати її закінчення.

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Якщо заяву зареєстрували вже після 2 серпня, термін відстрочки може змінюватися. У такому разі вирішальним є термін дії медичних висновків.

"Якщо матері встановлено ІІ групу інвалідності на строк, який не закінчується через місяць, а інших осіб, які за законом зобов’язані її утримувати і при цьому не є військовозобов’язаними, немає, сам по собі строк відстрочки лише на один місяць законом не передбачений", — зазначають експерти, вказуючи на відсутність нормативних підстав для довільного обмеження строків.

Як оскаржити коротку відстрочку по догляду

Щоб виправити ситуацію, військовозобов'язаному необхідно звірити дві дати: строк завершення відстрочки в електронному військово-обліковому документі та дату закінчення дії довідки про ІІ групу інвалідності матері.

Якщо медичний статус є безстроковим або триває довше, ніж виділений ТЦК місяць, фахівці радять готувати письмове звернення до центру комплектування. У заяві слід вимагати роз'яснення правових підстав для встановлення скороченого терміну та наполягати на приведенні даних у відповідність до пункту 60 урядового Порядку № 560.

"Тобто повторно щомісяця доводити те саме право на відстрочку за незмінних обставин Ви не повинні лише тому, що ТЦК поставив у Реєстрі місячний строк", — наголошують юристи.

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