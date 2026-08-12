ТЦК предоставил отсрочку на месяц для ухода за матерью с II группой: как продлить

Оформление документов и разъяснения военнослужащего по вопросам учета. Фото: Pexels, Львовский ОТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE

Оформление отсрочки для единственного сына матери с II группой инвалидности обернулось неожиданным ограничением, ведь вместо привычных 90 суток документы утвердили лишь на один месяц. Юристы рассказали, почему мужчины при неизменных жизненных обстоятельствах не обязаны ежемесячно доказывать своё право на освобождение от призыва.

Разъяснения дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Имеет ли право ТЦК предоставлять отсрочку по уходу за родственником с инвалидностью только на месяц

Отсутствие у военнообязанного родных братьев или сестер играет ключевую роль, ведь согласно пункту 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№ 3543-XII от 21 октября 1993 года), право на отсрочку предоставляется лицу, у которого один из родителей является инвалидом I или II группы, при условии отсутствия других невоеннообязанных лиц, которые по закону должны их содержать. ТЦК тщательно проверяет именно наличие других трудоспособных родственников, которые могли бы взять на себя опеку.

Правомерность установления короткого срока действия отсрочки зависит от нескольких факторов. Согласно пункту 60 Порядка проведения призыва, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года, отсрочка должна действовать все время, пока существуют законные основания для нее, но не дольше срока самой мобилизации, определенного Президентом.

Если документы в военкомат подавались до 2 августа 2026 года, то сокращённый срок мог совпадать с датой завершения предыдущего мобилизационного периода. Однако следует учесть, что Указом Президента Украины № 597/2026 от 13 июля 2026 года, который был закреплен Законом № 4929-IX от 14 июля, всеобщая мобилизация была официально продлена ещё на 90 суток, начиная именно со 2 августа. В соответствии с упомянутым Порядком № 560, при условии сохранения оснований, действие отсрочки должно быть автоматически продлено в электронном Реестре путем изменения даты её окончания.

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Если заявление было зарегистрировано уже после 2 августа, срок отсрочки может изменяться. В таком случае решающим является срок действия медицинских заключений.

"Если матери установлена II группа инвалидности на срок, который не заканчивается через месяц, а других лиц, которые по закону обязаны ее содержать и при этом не являются военнообязанными, нет, сам по себе срок отсрочки всего на один месяц законом не предусмотрен", — отмечают эксперты, указывая на отсутствие нормативных оснований для произвольного ограничения сроков.

Как обжаловать короткую отсрочку по уходу

Чтобы исправить ситуацию, военнообязанному необходимо сверить две даты: срок окончания отсрочки в электронном военно-учетном документе и дату истечения срока действия справки о II группе инвалидности матери.

Если медицинский статус является бессрочным или длится дольше, чем выделенный ТЦК месяц, специалисты советуют подготовить письменное обращение в центр комплектования. В заявлении следует потребовать разъяснения правовых оснований для установления сокращенного срока и настаивать на приведении данных в соответствие с пунктом 60 правительственного Порядка № 560.

"То есть повторно каждый месяц доказывать одно и то же право на отсрочку при неизменных обстоятельствах вы не должны только потому, что ТЦК указал в Реестре месячный срок", — подчеркивают юристы.

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