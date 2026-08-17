Как оформить бронирование, если ранее была отсрочка, но родственник скончался

Заполнение документов. Фото: открытые источники

Зачастую устаревшие данные о наличии отсрочки в реестрах препятствуют оформлению бронирования. Впрочем, аннулировать устаревший статус можно удаленно с помощью почты и без посещения ТЦК. Как поступить, если была отсрочка по уходу за родственником, но он скончался?

Ответ дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Как правильно проинформировать ТЦК о смерти родственника, за которым осуществлялся уход

Украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями при попытке изменить основание для освобождения от мобилизации. К правозащитникам обратился мужчина, у которого была отсрочка по уходу за матерью. Женщина скончалась 2 августа, а свидетельство о смерти семья получила 7 августа. Сразу после этого гражданин нашел новую работу, где приказ о зачислении датирован 12 августа. Предприятие готово оформить ему отсрочку, однако процедура заблокирована, поскольку в системе "Резерв+" до сих пор отображается предыдущая, уже неактуальная отсрочка.

Адвокат Юрий Айвазян успокаивает: физически идти в военкомат для отмены статуса не обязательно. Поскольку через ЦНАП прекратить действие отсрочки невозможно, а в приложении «Резерв+» функция отмены просто не предусмотрена, специалист советует другой способ.

Мужчине необходимо срочно уведомить ТЦК дистанционно — отправить заявление на электронную почту и продублировать его через Укрпочту ценным письмом с подробным описанием вложения.

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"В соответствии с пунктами 60 и 65 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, после получения официального уведомления об утрате оснований ТЦК проводит проверку, а комиссия должна отменить отсрочку в течение семи дней со дня выявления отсутствия оснований. Об отмене вас должны уведомить, а сведения — внести в Реестр", — сообщил Юрий Айвазян.

Юрист Юрий Айвазян уверяет, что само по себе уведомление о смерти родственника не является нарушением правил воинского учета.

Как только приказ о приеме на работу вступает в силу, компания должна оперативно передать информацию в Пенсионный фонд Украины, не дожидаясь плановой отчетности. По данным портала "Дія", на обновление трудовых данных в базах уходит до двух дней. В это время военнообязанному следует ежедневно обновлять электронный военно-учетный документ в "Резерв+".

Как только запись об уходе за матерью исчезнет, работодатель должен в тот же день подать заявку на бронирование работника. Если предприятие имеет статус критически важного, заявка будет обрабатываться около трех суток. Юрий Айвазян предупреждает, что избежать определенного периода времени без юридической защиты не получится. Наличие приказа о трудоустройстве не спасает от мобилизации. Защита возникнет исключительно тогда, когда в Реестре появится официальное отражение бронирования.

Как ранее писали Новини.LIVE, ТЦК не имеет права сокращать срок отсрочки, если сама причина для её получения требует более длительного срока. Юристы разъяснили, почему граждане иногда не должны ежемесячно заново подтверждать в ТЦК своё право на освобождение от призыва.

Действующее законодательство гарантирует защиту от мобилизации тем украинцам, которые осуществляют обязательный уход за своими недееспособными родственниками с подтвержденной инвалидностью. На этом фоне юристы подробно разъяснили важные юридические нюансы относительно того, аннулируется ли уже согласованная отсрочка в случае официального изменения медицинской комиссией группы инвалидности больного отца или матери.