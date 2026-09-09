Отмена постановления ТЦК: как вернуть уплаченный штраф

Деньги и приложение "Резерв+". Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинцы, которые в судебном порядке доказали незаконность штрафа, наложенного ТЦК, могут вернуть себе свои деньги. Однако государство не перечисляет средства автоматически. Чтобы получить возмещение, придется пройти специальную процедуру, а в случае отказа чиновников в некоторых случаях придется вновь обращаться в суд.

Об этом для Новини.LIVE сообщила юрист Надежда Шуляк.

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Как заставить государство вернуть деньги за незаконный штраф ТЦК

Если удалось выиграть судебное дело против Территориального центра комплектования, это еще не означает, что несправедливо взысканные средства сами вернутся на банковскую карту.

Процедура возмещения требует от гражданина дополнительных юридических шагов. Юрист Надежда Шуляк объясняет, что государство не инициирует перерасчет самостоятельно, поэтому действовать придется самому плательщику.

Главным условием для начала процесса является наличие судебного решения о признании постановления ТЦК противоправным и его отмене. Этот документ обязательно должен вступить в законную силу, ведь без него любые требования о компенсации будут тщетными.

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"Судебная практика подтверждает, что лицо имеет право требовать возврата средств, которые после отмены постановления остаются в государственном бюджете без достаточного правового основания", — подчеркивает правозащитница.

Поэтому, как только решение вступает в силу, человек получает право официально обратиться в орган, контролирующий поступление этих платежей.

Для возврата своих средств необходимо составить соответствующее заявление. К нему обязательно прилагается пакет документов, состоящий из копии выигранного судебного решения, квитанции или другого бумажного подтверждения факта уплаты штрафа, а также актуальных реквизитов банковского счета заявителя. Именно на этот счет казначейство затем должно перечислить взысканные ранее средства.

"На практике нередко органы власти отказывают в возврате или не реагируют на заявление. В таком случае лицо имеет право обратиться в суд с иском о взыскании необоснованно удержанных средств", — объясняет Надежда Шуляк.

В таких ситуациях обычно на сторону граждан встает Большая Палата Верховного Суда. Её разъяснение чётко указывает, что если постановление отменено, никаких правовых оснований удерживать деньги в бюджете больше нет. Поэтому такие средства расцениваются законом как необоснованно приобретенное имущество в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины и подлежат принудительному взысканию в пользу истца.

Новини.LIVE сообщали, что военкоматы обязаны в течение трёх суток рассмотреть отправленное онлайн заявление призывника о признании нарушения. Когда этот срок истек, а "Резерв+" по-прежнему показывает, что он находится в розыске, решить вопрос придется в ТЦК лично.

Параллельно ТЦК получили полномочия проверять состояние воинского учета в компаниях за все прошлые годы деятельности, не ограничиваясь только текущим периодом. Но выписать штрафы за давние нарушения работодателям не удастся, поскольку существуют четкие рамки.