Обязанность включать бодикамеры: как суд наказывает работников ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП общаются с мужчиной. Фото: кадр с видео

Не только военнообязанные граждане получают штрафы во время мобилизационных мероприятий, но и сами работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В Украине действует четкое требование обязательной видеофиксации процесса проверки учетных документов и вручения повесток с помощью бодикамер, игнорирование которой расценивается как небрежное отношение к военной службе. В частности, такой инцидент произошел в Ивано-Франковской области, где военнослужащего ТЦК привлекли к административной ответственности из-за отключенного нагрудного регистратора.

Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

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Сотрудники ТЦК и СП обязаны включать бодикамеру

Как указано в материалах дела №350/1307/26, инцидент произошел утром 9 марта 2026 года на территории села Брошнев-Осада Калушского района. Патрулируя улицы на служебном авто, полицейский обратил внимание на мужчину призывного возраста и направился к нему.

Увидев приближение правоохранителя и военных, прохожий бросился наутек и скрылся в подвале одного из домов. Полицейский остановил машину у укрытия беглеца, после чего работники ТЦК спустились вниз для проведения идентификации. В этот момент старший солдат должен был фиксировать процесс на видео, однако его бодикамера осталась выключенной.

Во время судебного заседания военнослужащий полностью признал свою вину в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей.

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По результатам рассмотрения дела судья признал его виновным. Теперь работник ТЦК обязан уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме основной суммы взыскания, нарушителю придется возместить расходы на судебный сбор, который составляет 665 гривен.

Новини.LIVE также информировали, что недавно суд в Полтаве отменил штраф в 25 500 гривен, который ТЦК выписал мужчине за отказ от медосмотра. Судьи согласились, что гнать человека на ВЛК сразу после доставки в военкомат незаконно, ведь военнообязанному не дали времени собрать справки о хронических болезнях.

Тем временем украинцы и дальше часто получают отказы в отсрочке. Но отказ комиссии можно и нужно обжаловать через высшие инстанции или суд, особенно если есть вполне законные основания для отсрочки.