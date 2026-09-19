На Харківщині чоловік напав з ножем на військового ТЦК

Напад під час мобілізації: у працівника ТЦК численні травми
Увечері в середу, 16 вересня, у Златополі Харківської області під час мобілізаційних заходів стався конфлікт. Військовозобов'язаний скоїв на представника ТЦК та СП, завдавши військовослужбовцю численних ножових поранень. Підозрюваного в нападі затримали поліцейські, а потерпілого доправили до медзакладу.
Про це 18 вересня повідомила Поліція Харківської області, передає Новини.LIVE.
Що відомо про напад
За даними правоохоронців, 57-річний житель Златополя поконфліктував із військовослужбовцями ТЦК, кілька разів ударив одного із представників військкомату ножем, після чого втік.
Травмованого доставили до медичного закладу. Там йому надали необхідну допомогу.
Поліцейські встановили, де перебуває підозрюваний, і затримали його.
Що загрожує затриманому
Інформацію про насильство над службовцем, який виконував свій обов'язок (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий-реєстр повідомляв, що чоловіка примусово доставили до ТЦК. Упродовж дня військовозобов'язаний пройшов ВЛК — попри наявність пухлини, його визнали придатним до служби. Суддя дійшов висновку, що працівники ТЦК діяли правомірно.
Також Новини.LIVEV з посиланням на судовий реєстр писав про конфлікт за участю поліції та ТЦК в Івано-Франківську. Чоловік виштовхав представників військкомату і поліції із шиномонтажу. Суд призначив йому умовний термін.