Чоловік виштовхав ТЦК в Івано-Франківську і отримав умовний термін

Затримання чоловіків працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: соцмережі

За конфлікт із поліцією та ТЦК на франківському шиномонтажі чоловік отримав умовний термін. Суд призначив йому п'ять років тюрми з роком пробації, врахувавши розкаяння обвинуваченого, угоду зі слідством та добровільний внесок для Збройних Сил розміром 187 500 гривень. А покарали чоловіка за те, що він разом з іншими виштовхав працівників ТЦК та поліції з шиномонтажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення суду, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Угода зі слідством та звільнення з-під варти

Після кількох місяців перебування у слідчому ізоляторі мешканець Івано-Франківська вийшов на волю просто із зали міського суду. 15 січня 2025 року інстанція затвердила угоду про визнання винуватості між фігурантом та прокурором, яку вони підписали ще 27 грудня 2024 року. Чоловіка звинувачували за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України через конфлікт із патрулем військкомату.

Замість п'яти років реального позбавлення волі обвинуваченому призначили аналогічний термін, але з випробуванням на один рік. Суддя також скасував запобіжний захід і постановив зарахувати час перебування під вартою з 30 листопада 2024 року до дня винесення вироку в строк загального покарання.

Що сталося на шиномонтажі в чоловіка з працівниками ТЦК

Інцидент трапився 29 листопада 2024 року на території місцевого шиномонтажу. Для перевірки військово-облікових документів громадян та оповіщення на об'єкт прибули працівник поліції та військовослужбовець ТЦК та СП.

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Після того як посадовці представилися і почали працювати, їх одразу оточив натовп, у якому перебував і засуджений. Група чоловіків почала грубо висловлюватися до військового та поліцейського нецензурною лайкою, погрожуючи їм фізичною розправою. Зрештою натовп заблокував рух патруля та руками виштовхав перевіряльників за межі шиномонтажу, повністю зірвавши їхню роботу.

Під час судових слухань прикарпатець щиро розкаявся та повністю визнав провину, активно допомагаючи розкриттю злочину. Вагомою пом'якшувальною обставиною, окрім відсутності попередніх судимостей та позитивних характеристик з місця проживання, стало й те, що чоловік добровільно переказав на Збройні Сили України 187 500 гривень. Водночас суд врахував воєнний стан як обтяжуючий фактор злочину.

Протягом наступного року засуджений перебуватиме під наглядом. Він не має права виїжджати за межі України без погодження, зобов'язаний інформувати про зміну місця роботи, навчання чи проживання, а також повинен періодично з'являтися до органу пробації та виконувати призначені заходи.

Новини.LIVE раніше писали, що в Івано-Франківську суд виніс вирок чоловікові, який жбурнув каміння в автомобіль працівників ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів. За хуліганські дії та пошкодження транспорту порушника притягнули до відповідальності й призначили покарання.

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