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Главная ТЦК Выгнал ТЦК из шиномонтажа и получил приговор: как наказали мужчину

Выгнал ТЦК из шиномонтажа и получил приговор: как наказали мужчину

Ua ru
18 сентября 2026 10:02
Мужчина вытолкнул ТЦК в Ивано-Франковске и получил условный срок
Задержание мужчин сотрудниками ТЦК. Фото иллюстративное: социальные сети

За конфликт с полицией и ТЦК на франковском шиномонтаже мужчина получил условный срок. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с годом испытательного срока, учитывая раскаяние обвиняемого, сделку со следствием и добровольный взнос в пользу Вооруженных Сил в размере 187 500 гривен. Наказали мужчину за то, что он вместе с другими вытолкнул сотрудников ТЦК и полиции с шиномонтажа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

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Соглашение со следствием и освобождение из-под стражи

После нескольких месяцев пребывания в следственном изоляторе житель Ивано-Франковска вышел на свободу прямо из зала городского суда. 15 января 2025 года суд утвердил соглашение о признании вины между фигурантом и прокурором, которое они подписали еще 27 декабря 2024 года. Мужчину обвиняли по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины из-за конфликта с патрулем военкомата.

Вместо пяти лет реального лишения свободы обвиняемому назначили аналогичный срок, но с испытательным сроком в один год. Судья также отменил меру пресечения и постановил зачесть время пребывания под стражей с 30 ноября 2024 года до дня вынесения приговора в срок общего наказания.

Что произошло на шиномонтаже между мужчиной и сотрудниками ТЦК

Инцидент произошел 29 ноября 2024 года на территории местного шиномонтажа. Для проверки военно-учетных документов граждан и оповещения на объект прибыли сотрудник полиции и военнослужащий ТЦК и СП.

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После того как должностные лица представились и приступили к работе, их сразу окружила толпа, в которой находился и осужденный. Группа мужчин начала грубо высказываться в адрес военного и полицейского, используя нецензурную брань и угрожая им физической расправой. В итоге толпа заблокировала движение патруля и руками вытолкнула проверяющих за пределы шиномонтажа, полностью сорвав их работу.

В ходе судебных слушаний житель Прикарпатья искренне раскаялся и полностью признал свою вину, активно содействуя раскрытию преступления. Весомым смягчающим обстоятельством, помимо отсутствия предыдущих судимостей и положительных характеристик с места жительства, стало и то, что мужчина добровольно перечислил в пользу Вооруженных Сил Украины 187 500 гривен. В то же время суд учел военное положение как отягчающее обстоятельство преступления.

В течение следующего года осужденный будет находиться под надзором. Он не имеет права выезжать за пределы Украины без согласования, обязан информировать об изменении места работы, учебы или проживания, а также должен периодически являться в орган пробации и выполнять назначенные меры.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Ивано-Франковске суд вынес приговор мужчине, который бросил камни в автомобиль сотрудников ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий. За хулиганские действия и повреждение транспорта нарушителя привлекли к ответственности и назначили наказание.

В Нежине Черниговской области осудили женщину за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Инцидент произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военным, где фигурантка укусила полицейского за руку. Суд признал её виновной в совершении правонарушения и определил меру наказания.

суд конфликт мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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