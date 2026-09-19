В Харьковской области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

Группа оповещения. Фото иллюстративное: Telegraph

Увечері в середу, 16 вересня, у Златополі Харківської області під час мобілізаційних заходів стався конфлікт. Військовозобов'язаний скоїв на представника ТЦК та СП, завдавши військовослужбовцю численних ножових поранень. Підозрюваного в нападі затримали поліцейські, а потерпілого доправили до медзакладу.

Про це 18 вересня повідомила Поліція Харківської області, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про напад

За даними правоохоронців, 57-річний житель Златополя поконфліктував із військовослужбовцями ТЦК, кілька разів ударив одного із представників військкомату ножем, після чого втік.

Чоловік, якого підозрюють у нападі на працівника ТЦК. Фото: Нацполіція України

Травмованого доставили до медичного закладу. Там йому надали необхідну допомогу.

Поліцейські встановили, де перебуває підозрюваний, і затримали його.

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Що загрожує затриманому

Інформацію про насильство над службовцем, який виконував свій обов'язок (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий-реєстр повідомляв, що чоловіка примусово доставили до ТЦК. Упродовж дня військовозобов'язаний пройшов ВЛК — попри наявність пухлини, його визнали придатним до служби. Суддя дійшов висновку, що працівники ТЦК діяли правомірно.

Також Новини.LIVEV з посиланням на судовий реєстр писав про конфлікт за участю поліції та ТЦК в Івано-Франківську. Чоловік виштовхав представників військкомату і поліції із шиномонтажу. Суд призначив йому умовний термін.