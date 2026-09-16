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Головна ТЦК Миттєва мобілізація після ВЛК та ТЦК: суддя не захистив чоловіка

Миттєва мобілізація після ВЛК та ТЦК: суддя не захистив чоловіка

Ua ru
16 вересня 2026 12:42
Примусова доставка до ТЦК поліцією: суд відмовив позивачу у скасуванні ВЛК
Затримання чоловіків працівниками ТЦК та СП. Фото: соцмережі

Чоловік намагався оскаржити мобілізацію після того, як його примусово доставили у військкомат та за день провели ВЛК. Позивач заявляв про наявність пухлини та відсутність адмінпротоколів. Однак п'ятий апеляційний суд визнав дії ТЦК цілком правомірними, наголосивши, що призов під час війни не є добровільним.

Про це йдеться у розборі юристів для статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Суд не став на бік чоловіка, якого миттєво мобілізували 

Ще з 2021 року чоловік значився як непридатний у мирний час та "обмежено придатний" у воєнний. Однак 30 грудня 2024 року система "Резерв+" видала йому сповіщення про порушення правил військового обліку з вимогою звернутися до ТЦК. Оскільки в реєстрі "Оберіг" не було жодних відміток про його бронювання чи відстрочку, 12 січня 2025 року правоохоронці доставили одесита до військкомату.

Вже 13 січня він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його повністю придатним. Того ж дня новобранцю виготовили військовий квиток, поставили на облік, а начальник центру видав наказ про мобілізацію до військової частини.

Аргументи позивача та медичні нюанси

Чоловік не погодився з таким способом мобілізацію і пішов в суд, вимагаючи скасувати всі ухвалені 13 січня рішення. Серед його головних аргументів була відсутність будь-яких вручених повісток ані на проходження медкомісії, ані на відправку до війська. Крім того, представники військкомату не складали протоколів про адмінправопорушення за статтями 210 та 210-1 КУпАП. У відповіді адвокату посадовці ТЦК частково підтвердили ці процедурні прогалини.

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Позивач також наполягав, що комісія відбувалася без його фактичної участі, а лікарі проігнорували наявність у нього пухлини голови. Медичні документи на підтвердження діагнозу довелося передавати через батьків. П

Пізніше 18-та Регіональна ВЛК, вивчивши ці папери, дійсно рекомендувала провести повторний огляд. Однак судді констатували, що у матеріалах справи немає доказів того, що чоловік звертався за цим повторним оглядом, як немає і результатів такої комісії. Загалом на момент розгляду спору одесит так і не розпочав фактичне проходження служби.

Оновлення даних не замінює медкомісію

Апеляційна інстанція, підтримавши рішення Одеського окружного адмінсуду від 5 лютого 2026 року, повністю відхилила позовні вимоги. Колегія пояснила, що згідно з чинним законодавством, усі громадяни віком від 25 до 60 років із колишнім статусом "обмежено придатних", якщо вони не мають інвалідності, зобов'язані пройти нову ВЛК у визначений термін.

Той факт, що чоловік уже уточнив свої персональні дані, не звільняє його від медогляду, адже це дві різні юридичні процедури. Для їх виконання особисте отримання повістки не є обов'язковим.

Судді також відкинули претензію щодо зміни місця військового обліку, пославшись на пункт 81 Порядку №560. Ця норма дозволяє брати призовника на облік саме в тому ТЦК, який здійснює мобілізацію, з внесенням даних до Єдиного державного реєстру.

Була відхилена і вимога скасувати висновок начальника військкомату. Зокрема, суд наголосив, що керівник лише контролює проходження ВЛК, а не визначає ступінь придатності. Також судді відмовили у виклику свідків для підтвердження того, що чоловік не мав бажання служити, підкресливши, що призов під час воєнного стану не передбачає добровільності.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно в Україні повністю автоматизували процедуру зняття з військового обліку за віком. Військовозобов'язаним, яким виповнилося 60 років, а також вищим офіцерам віком від 65 років більше не потрібно особисто з'являтися до ТЦК, бо система "Оберіг" щодоби самостійно звіряє дані та автоматично оновлює статус у застосунку "Резерв+".

Водночас жінки віком від 18 до 60 років із медичною чи фармацевтичною освітою, визнані придатними до служби за станом здоров'я, зобов'язані перебувати на військовому обліку відповідно до вимог законодавства. У разі порушення правил обліку їм також можуть виписати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

суд мобілізація ВЛК ТЦК та СП судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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