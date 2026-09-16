Принудительная доставка в ТЦК полицией: суд отказал истцу в отмене ВЛК

Задержание мужчин сотрудниками ТЦК и СП. Фото: социальные сети

Мужчина пытался обжаловать мобилизацию после того, как его принудительно доставили в военкомат и в тот же день провели ВЛК. Истец заявлял о наличии опухоли и отсутствии административных протоколов. Однако Пятый апелляционный суд признал действия ТЦК полностью правомерными, подчеркнув, что призыв во время войны не является добровольным.

Об этом говорится в разборе юристов для статьи "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Суд не встал на сторону мужчины, которого мгновенно мобилизовали

Еще с 2021 года мужчина числился как негодный в мирное время и «ограниченно годен» в военное. Однако 30 декабря 2024 года система «Резерв+» выслала ему уведомление о нарушении правил воинского учета с требованием обратиться в ТЦК. Поскольку в реестре «Оберег» не было никаких отметок о его бронировании или отсрочке, 12 января 2025 года правоохранители доставили одессита в военкомат.

Уже 13 января он прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его полностью годным. В тот же день новобранцу выдали военный билет, поставили на учет, а начальник центра издал приказ о мобилизации в воинскую часть.

Аргументы истца и медицинские нюансы

Мужчина не согласился с таким способом мобилизации и обратился в суд, требуя отменить все принятые 13 января решения. Среди его главных аргументов было отсутствие каких-либо врученных повесток ни на прохождение медкомиссии, ни на отправку в армию. Кроме того, представители военкомата не составляли протоколов об административных правонарушениях по статьям 210 и 210-1 КоАП. В ответе адвокату должностные лица ТЦК частично подтвердили эти процедурные пробелы.

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Истец также настаивал, что комиссия проходила без его фактического участия, а врачи проигнорировали наличие у него опухоли головы. Медицинские документы в подтверждение диагноза пришлось передавать через родителей. П

Позже 18-я Региональная ВЛК, изучив эти документы, действительно рекомендовала провести повторный осмотр. Однако судьи констатировали, что в материалах дела нет доказательств того, что мужчина обращался за этим повторным осмотром, как нет и результатов такой комиссии. В целом на момент рассмотрения спора одессит так и не приступил к фактическому прохождению службы.

Обновление данных не заменяет медкомиссию

Апелляционная инстанция, поддержав решение Одесского окружного административного суда от 5 февраля 2026 года, полностью отклонила исковые требования. Коллегия пояснила, что в соответствии с действующим законодательством все граждане в возрасте от 25 до 60 лет с прежним статусом «ограниченно годных», если у них нет инвалидности, обязаны пройти новую ВЛК в установленный срок.

Тот факт, что мужчина уже уточнил свои персональные данные, не освобождает его от медосмотра, ведь это две разные юридические процедуры. Для их выполнения личное получение повестки не является обязательным.

Судьи также отклонили претензию относительно смены места воинского учета, сославшись на пункт 81 Порядка № 560. Эта норма позволяет ставить призывника на учет именно в том ТЦК, который осуществляет мобилизацию, с внесением данных в Единый государственный реестр.

Было отклонено и требование отменить заключение начальника военкомата. В частности, суд подчеркнул, что руководитель лишь контролирует прохождение ВЛК, а не определяет степень годности. Также судьи отказали в вызове свидетелей для подтверждения того, что мужчина не желал служить, подчеркнув, что призыв во время военного положения не предусматривает добровольности.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Украине полностью автоматизировали процедуру снятия с воинского учета по возрасту. Военнообязанным, которым исполнилось 60 лет, а также старшим офицерам в возрасте от 65 лет больше не нужно лично являться в ТЦК, поскольку система «Оберег» ежесуточно самостоятельно сверяет данные и автоматически обновляет статус в приложении "Резерв+".

В то же время женщины в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским или фармацевтическим образованием, признанные годными к службе по состоянию здоровья, обязаны состоять на воинском учете в соответствии с требованиями законодательства. В случае нарушения правил учета им также может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.