Автоматичне виключення з військового обліку 2026: як це працює

Чоловіки очікують в черзі у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Процедуру виключення з військового обліку за віком повністю автоматизували. Тепер 60-річним українцям та 65-річним вищим офіцерам не потрібно йти до ТЦК, щоб знятися з обліку через вік, бо реєстр "Оберіг" щодня самостійно перевіряє дані та оновлює статус у "Резерв+".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як у 60 років виключити себе з військового обліку

Українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, відтепер зніматимуть з військового обліку без їхньої фізичної присутності у ТЦК та СП. Увесь процес перевели в автоматичний режим завдяки єдиному реєстру "Оберіг", алгоритми якого щодня моніторять дати народження та військові звання громадян.

Для переважної більшості резервістів та військовозобов'язаних віковою межею залишається 60 років, тоді як для вищого офіцерського складу цей поріг становить 65 років. Щойно системі стає відомо про досягнення людиною відповідного віку, вона самостійно ініціює процедуру виключення з обліку.

При цьому паралельно анулюються всі активні бронювання від підприємств або діючі відстрочки від призову, оскільки потреба в них відпадає.

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Дізнатися про зміну свого статусу громадяни зможуть дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Після того, як "Оберіг" опрацює інформацію, в електронному військово-обліковому документі має з'явитися позначка "Виключений".

Досягли граничного віку, але відмітка в Резерв+ не з'явилася

Якщо ж людині виповнилося 60 або 65 років відповідно до її звання, але статус залишився незмінним, то потрібно вийти з облікового запису в додатку та авторизуватися повторно, після чого ще раз оновити документ. Лише у випадку, коли ці маніпуляції не дали ніякого результату, доведеться особисто звернутися до ТЦК та СП для звірки даних.

Що буде зі штрафами, які нарахували до 60 або 65 років

Водночас автоматична робота не означає амністію для порушників. Якщо до досягнення граничного віку чоловік ігнорував правила військового обліку і цей факт був офіційно зафіксований, його виключення з реєстру не призведе до скасування цих правопорушень. Вирішувати питання з попередніми проступками доведеться в окремому порядку.

Сповіщення про статус. Фото: Міноборони України

У деяких випадках зробити це можна через застосунок Резерв+. Для сплати штрафу онлайн необхідно перейти до розділу "Штрафи онлайн", подати заяву про визнання вчиненого порушення та дочекатися, поки ТЦК та СП винесе відповідну постанову. Після цього штраф можна буде оплатити в застосунку.

За наявності кількох зафіксованих порушень кожне з них розглядається окремо, тому врегулювати потрібно всі такі випадки.

Водночас можливість онлайн-врегулювання доступна не для кожного порушення. Якщо відповідна функція в Резерв+ відсутня, людині необхідно особисто звернутися до ТЦК та СП. Зокрема, питання, пов'язані з неприбуттям за мобілізаційним розпорядженням, вирішуються виключно через ТЦК та СП.

Автоматичне виключення з військового обліку також не припиняє розпочаті раніше процедури. Якщо ТЦК та СП через порушення правил військового обліку вже направив звернення до Національної поліції, воно продовжить діяти й після виключення людини з обліку. Сам факт порушення в такому випадку також потребуватиме окремого врегулювання.

Окрім того, Новини.LIVE повідомляли, що оформити відстрочку від призову тепер можна без візиту до ТЦК. Документи приймають у ЦНАПах, а для 12 категорій військовозобов'язаних доступна онлайн-подача через "Резерв+".

Наприкінці липня Кабмін офіційно затвердив правила ведення реєстру "Оберіг", чітко розписавши алгоритми внесення, актуалізації, верифікації та виправлення помилкових персональних даних. Також громадянам роз'яснили, як безоплатно перевірити відомості про себе в системі.

Водночас на сайті президента з'явилася петиція із закликом знизити граничний мобілізаційний вік із 60 до 55 років під час воєнного стану. Ініціатори переконані, що такий крок покращить якість комплектування армії та дозволить залишити досвідчені кадри для підтримки цивільної економіки.