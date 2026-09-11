Автоматическое снятие с воинского учета в 2026 году: как это работает

Мужчины стоят в очереди в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Процедура снятия с воинского учета по возрасту полностью автоматизирована. Теперь 60-летним украинцам и 65-летним старшим офицерам не нужно обращаться в ТЦК, чтобы сняться с учета по возрасту, поскольку реестр «Оберег» ежедневно самостоятельно проверяет данные и обновляет статус в «Резерв+».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как в 60 лет списаться с воинского учета

Украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, отныне будут снимать с воинского учета без их физического присутствия в ТЦК и СП. Весь процесс переведен в автоматический режим благодаря единому реестру "Оберіг", алгоритмы которого ежедневно отслеживают даты рождения и воинские звания граждан.

Для подавляющего большинства резервистов и военнообязанных возрастным пределом остаются 60 лет, тогда как для высшего офицерского состава этот порог составляет 65 лет. Как только системе становится известно о достижении человеком соответствующего возраста, она самостоятельно инициирует процедуру снятия с учета.

При этом параллельно аннулируются все активные бронирования от предприятий или действующие отсрочки от призыва, поскольку необходимость в них отпадает.

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Узнать об изменении своего статуса граждане смогут удаленно через мобильное приложение "Резерв+". После того как "Оберіг" обработает информацию, в электронном военно-учетном документе должна появиться отметка "Исключен".

Достигли предельного возраста, но отметка в Резерв+ не появилась

Если же человеку исполнилось 60 или 65 лет в соответствии с его званием, но статус остался прежним, то нужно выйти из учетной записи в приложении и авторизоваться заново, после чего еще раз обновить документ. Только в том случае, если эти действия не дали никакого результата, придется лично обратиться в ТЦК и СП для сверки данных.

Что будет со штрафами, начисленными до 60 или 65 лет

В то же время автоматическая обработка не означает амнистию для нарушителей. Если до достижения предельного возраста мужчина игнорировал правила воинского учета и этот факт был официально зафиксирован, его исключение из реестра не приведет к аннулированию этих правонарушений. Решать вопросы с предыдущими проступками придётся в отдельном порядке.

Уведомление о статусе. Фото: Минобороны Украины

В некоторых случаях это можно сделать через приложение "Резерв+". Для оплаты штрафа онлайн необходимо перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании совершенного нарушения и дождаться, пока ТЦК и СП вынесут соответствующее постановление. После этого штраф можно будет оплатить в приложении.

При наличии нескольких зафиксированных нарушений каждое из них рассматривается отдельно, поэтому урегулировать необходимо все такие случаи.

В то же время возможность онлайн-урегулирования доступна не для каждого нарушения. Если соответствующая функция в "Резерв+" отсутствует, человеку необходимо лично обратиться в ТЦК и СП. В частности, вопросы, связанные с неявкой по мобилизационному распоряжению, решаются исключительно через ТЦК и СП.

Автоматическое исключение из воинского учета также не прекращает начатые ранее процедуры. Если ТЦК и СП в связи с нарушением правил воинского учета уже направили обращение в Национальную полицию, оно будет действовать и после исключения человека из учета. Сам факт нарушения в таком случае также потребует отдельного урегулирования.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что оформить отсрочку от призыва теперь можно без посещения ТЦК. Документы принимают в ЦНАПах, а для 12 категорий военнообязанных доступна онлайн-подача через "Резерв+".

В конце июля Кабмин официально утвердил правила ведения реестра "Оберег", четко расписав алгоритмы внесения, актуализации, верификации и исправления ошибочных персональных данных. Также гражданам разъяснили, как бесплатно проверить сведения о себе в системе.

В то же время на сайте президента появилась петиция с призывом снизить предельный мобилизационный возраст с 60 до 55 лет во время военного положения. Инициаторы убеждены, что такой шаг улучшит качество комплектования армии и позволит сохранить опытные кадры для поддержки гражданской экономики.