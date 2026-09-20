19 сентября в Днепре задержали сотрудника ТЦК за получение неправомерной выгоды

В Днепре задержали военного ТЦК из-за возможного получения неправомерной выгоды
В Днепре вчера, в субботу, 19 сентября, был задержан военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Поводом послужило получение неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП.
Что сказали в ТЦК о задержании военнослужащего
"Вниманию СМИ и общественности! 19.09.2026 задержан военнослужащий РТЦК и СП города Днепра по подозрению в получении неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.
В Днепропетровском ОТЦК и СП подчеркнули, что их руководство и личный состав оказывают всестороннюю помощь правоохранительным органам и сотрудничают со следствием. Кроме того, руководство постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины.
"Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий, подлежат тщательным внутренним проверкам для дачи объективной правовой оценки действиям военнослужащих", — резюмировали в ТЦК.
Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Александр Качура призвал ликвидировать ТЦК. Он считает, что территориальные центры комплектования нужно ликвидировать и перейти на систему рекрутинга.
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