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Главная ТЦК В Днепре задержали военного ТЦК из-за возможного получения неправомерной выгоды

В Днепре задержали военного ТЦК из-за возможного получения неправомерной выгоды

Ua ru
20 сентября 2026 07:30
19 сентября в Днепре задержали сотрудника ТЦК за получение неправомерной выгоды
Ввод данных в базу "Оберіг". Фото: Армія.Інформ

В Днепре вчера, в субботу, 19 сентября, был задержан военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Поводом послужило получение неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП.

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Что сказали в ТЦК о задержании военнослужащего

"Вниманию СМИ и общественности! 19.09.2026 задержан военнослужащий РТЦК и СП города Днепра по подозрению в получении неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

В Днепропетровском ОТЦК и СП подчеркнули, что их руководство и личный состав оказывают всестороннюю помощь правоохранительным органам и сотрудничают со следствием. Кроме того, руководство постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины.

"Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий, подлежат тщательным внутренним проверкам для дачи объективной правовой оценки действиям военнослужащих", — резюмировали в ТЦК.

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Пост Днепропетровского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Александр Качура призвал ликвидировать ТЦК. Он считает, что территориальные центры комплектования нужно ликвидировать и перейти на систему рекрутинга.

Также мы писали, что сотрудников ТЦК штрафуют за не включение бодикамер.

взятка мобилизация война в Украине ТЦК и СП задержание
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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