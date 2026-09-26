Руководители нескольких РТЦК вносили в реестр "Оберег" данные о фиктивных мобилизованных

Правоохранители в рабочем кабинете одного из подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

Пятеро чиновников РТЦК и СП указывали ложные сведения в реестре "Оберег", завышая количество мобилизованных. Среди подозреваемых — действующий и бывший руководители двух РТЦК Закарпатской области, а также экс-начальники двух РТЦК Черновицкой области и одного РТЦК Буковины. Расследование в отношении фигурантов из Черновицкой области завершили — дело рассмотрит суд.

Об этом 25 сентября сообщил Офис генпрокурора, передает Новини.LIVE.

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Фиктивные данные о мобилизации в "Обереге"

По данным следствия, в период с декабря прошлого года по февраль текущего года чиновники внесли в реестр "Оберег" информацию о как минимум 857 фиктивно мобилизованных мужчинах, среди которых были как те, кто не являлся в военкомат, так и вообще вымышленные люди.

В Закарпатье таких случаев было 54: восемь в одном РТЦК и 46 в другом. На Буковине масштабы нарушения оказались в разы больше. Один из полковников внес в "Оберег" данные о 631 человеке, которого на самом деле не существует. Еще двое бывших руководителей РТЦК оформили как мобилизованных 99 и 73 человека — в реестр попали несуществующие люди и действующие военнослужащие.

Действия представителей военкомата квалифицировали как несанкционированные операции с информацией и служебный подлог (статьи 362 и 366 Уголовного кодекса Украины).

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