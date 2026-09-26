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Главная ТЦК Чиновники РТЦК фиктивно мобилизовали сотни мужчин

Чиновники РТЦК фиктивно мобилизовали сотни мужчин

Ua ru
26 сентября 2026 07:30
Руководители нескольких РТЦК вносили в реестр "Оберег" данные о фиктивных мобилизованных
Правоохранители в рабочем кабинете одного из подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

Пятеро чиновников РТЦК и СП указывали ложные сведения в реестре "Оберег", завышая количество мобилизованных. Среди подозреваемых — действующий и бывший руководители двух РТЦК Закарпатской области, а также экс-начальники двух РТЦК Черновицкой области и одного РТЦК Буковины. Расследование в отношении фигурантов из Черновицкой области завершили — дело рассмотрит суд.

Об этом 25 сентября сообщил Офис генпрокурора, передает Новини.LIVE.

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Фиктивные данные о мобилизации в "Обереге"

По данным следствия, в период с декабря прошлого года по февраль текущего года чиновники внесли в реестр "Оберег" информацию о как минимум 857 фиктивно мобилизованных мужчинах, среди которых были как те, кто не являлся в военкомат, так и вообще вымышленные люди.

В Закарпатье таких случаев было 54: восемь в одном РТЦК и 46 в другом. На Буковине масштабы нарушения оказались в разы больше. Один из полковников внес в "Оберег" данные о 631 человеке, которого на самом деле не существует. Еще двое бывших руководителей РТЦК оформили как мобилизованных 99 и 73 человека — в реестр попали несуществующие люди и действующие военнослужащие.

Действия представителей военкомата квалифицировали как несанкционированные операции с информацией и служебный подлог (статьи 362 и 366 Уголовного кодекса Украины).

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщал, что в Днепре задержали работника военкомата. Военного подозревают во взяточничестве. В региональном ТЦК подчеркнули, что сотрудничают со следствием и помогают правоохранителям.

Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области сообщал, что в Златополе в Харьковской области военнообязанный совершил нападение на сотрудника ТЦК. Мужчина нанес представителю военкомата многочисленные ножевые ранения. Злоумышленника задержали.

Офис генерального прокурора военный призыв мобилизация ТЦК и СП реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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