Чоловіка з непогашеною судимістю мобілізували: рішення суду

Представники ТЦК. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК

Одеський окружний адміністративний суд скасував наказ ТЦК про мобілізацію чоловіка, який мав непогашену судимість за злочин проти основ національної безпеки України. Як встановив суд, 5 квітня 2026 року чоловіка доставили до ТЦК, а наступного дня призвали на військову службу та направили до військової частини.

Про це стало відомо з рішення, опублікованому в реєстрі, передає Новини.LIVE.

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Чоловіка мобілізували попри непогашену судимість

Чоловікка зарахували до списків особового складу та призначили стрільцем-номером обслуги механізованого відділення. До цього його засудили за ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Остання стаття передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та належить до злочинів проти основ національної безпеки. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням.

На момент мобілізації судимість чоловіка не була погашена або знята, а інформація про неї містилася в реєстрі військовозобов’язаних.

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Суд зазначив, що закон забороняє комплектувати ЗСУ особами з непогашеною або незнятою судимістю за злочини проти основ національної безпеки. Тому чоловік не підлягав мобілізації, попри те, що був звільнений від відбування покарання з випробуванням.

У результаті суд скасував наказ ТЦК про призов та наказ військової частини про зарахування чоловіка до списків особового складу. Військову частину зобов’язали виключити його зі списків, а відповідний орган — відновити його статус військовозобов’язаного та актуалізувати дані про судимість у реєстрі.

Як повідомляли Новини.LIVE, п’ятеро посадовців РТЦК та СП вносили неправдиві дані до реєстру "Оберіг", завищуючи кількість мобілізованих. Серед підозрюваних — чинний і колишній керівники двох РТЦК Закарпатської області та ексначальники трьох РТЦК Чернівецької області, щодо яких слідство вже завершили.

Як повідомляли Новини.LIVE, Калуський міськрайонний суд 17 вересня 2026 року визнав винним полковника, який очолює один із ТЦК та СП на Івано-Франківщині, у незаконній мобілізації військовозобов’язаного. За ігнорування офіційного бронювання посадовцю призначили штраф у розмірі 34 тисячі гривень.