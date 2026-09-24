На Івано-Франківщині оштрафували начальника ТЦК за призов із бронею

Працівник ТЦК та СП веде запис. Фото: соцмережі

Калуський міськрайонний суд 17 вересня 2026 року визнав винним полковника, який очолює один із ТЦК та СП на Івано-Франківщині, у незаконній мобілізації військовозобов'язаного. За ігнорування офіційного бронювання посадовцю призначили адміністративний штраф у розмірі 34 тисячі гривень за частиною 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Додатково він має покрити судовий збір, і, якщо кошти не будуть внесені впродовж 15 діб, стягнення автоматично подвоїться до 68 тисяч гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Працівник ТЦК отримав покарання в суді за незаконну мобілізацію

За матеріалами судової справи, інцидент почав розвиватися 1 серпня 2026 року, коли на військовозобов'язаного склали адміністративний протокол через спробу незаконно перетнути державний кордон. Дізнавшись про це, представники військкомату негайно надіслали роботодавцю порушника лист із вимогою анулювати його бронювання. Вже наступного дня, 2 серпня близько 14:30, чоловіка доставили до будівлі ТЦК.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що бронь досі дійсна, адже підприємство не встигло надати жодної відповіді, а отже громадянин не підлягав призову.

Хоч були законні підстави для відстрочки, але начальник ТЦК наказав затриманому пройти військово-лікарську комісію. Того ж вечора, о 23:00, "новобранця" поставили на військовий облік і внесли до поіменного списку на відправку до військової частини.

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Справу зрушила з місця дружина мобілізованого, яка 20 серпня звернулася до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. У своїй заяві вона заявила про грубе порушення законодавства з боку службовців військкомату.

Сам керівник ТЦК двічі проігнорував виклики на судові засідання, хоча повістки йому вручали особисто. Жодних заяв чи клопотань про перенесення слухань посадовець не подавав.

Проте у письмових поясненнях від 24 серпня полковник повністю визнав провину. Він підтвердив, що знав про наявність у затриманого актуальної броні на момент надання вказівки щодо проходження ВЛК та включення чоловіка до списків на відправку до військового підрозділу. Відтак суд прийняв рішення покарати посадовця штрафом.

Новини.LIVE інформували про інші судові справи. Так на Львівщині 48-річний житель Бродів кинув бойову гранату у військовослужбовця. Боєць вижив, а підривника затримали — йому світить тюрма за замах на вбивство.

А на Прикарпатті винесли вирок жінці, яка домалювала собі інвалідність через штучний інтелект. Фальшивий документ був потрібен, щоб вибити відстрочку для чоловіка, але схему розкрили, а авторку засудили за підробку.