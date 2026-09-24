Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Полковник ТЦК был оштрафован за мобилизацию мужчины с броней

Полковник ТЦК был оштрафован за мобилизацию мужчины с броней

Ua ru
24 сентября 2026 10:02
В Ивано-Франковской области оштрафовали начальника ТЦК за призыв с броней
Сотрудник ТЦК и СП ведет запись. Фото: социальные сети

17 сентября 2026 года Калушский городской районный суд признал виновным полковника, возглавляющего один из ТЦК и СП в Ивано-Франковской области, в незаконной мобилизации военнообязанного. За игнорирование официального бронирования должностному лицу назначили административный штраф в размере 34 тысяч гривен по части 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, он должен оплатить судебный сбор, и, если средства не будут внесены в течение 15 суток, штраф автоматически удвоится до 68 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Сотрудник ТЦК получил наказание в суде за незаконную мобилизацию

Согласно материалам судебного дела, инцидент начался 1 августа 2026 года, когда в отношении военнообязанного составили административный протокол за попытку незаконно пересечь государственную границу. Узнав об этом, представители военкомата немедленно направили работодателю нарушителя письмо с требованием аннулировать его бронирование. Уже на следующий день, 2 августа около 14:30, мужчину доставили в здание ТЦК.

При проверке документов выяснилось, что бронь до сих пор действительна, ведь предприятие не успело предоставить никакого ответа, а значит, гражданин не подлежал призыву.

Хотя были законные основания для отсрочки, начальник ТЦК приказал задержанному пройти военно-медицинскую комиссию. В тот же вечер, в 23:00, «новобранца» поставили на воинский учет и внесли в поименный список для отправки в воинскую часть.

Читайте также:

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря супруге мобилизованного, которая 20 августа обратилась в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. В своём заявлении она указала на грубое нарушение законодательства со стороны сотрудников военкомата.

Сам руководитель ТЦК дважды проигнорировал вызовы на судебные заседания, хотя повестки ему вручали лично. Никаких заявлений или ходатайств о переносе слушаний чиновник не подавал.

Однако в письменных объяснениях от 24 августа полковник полностью признал свою вину. Он подтвердил, что знал о наличии у задержанного действующей брони на момент дачи указания о прохождении ВЛК и включении мужчины в списки для отправки в воинское подразделение. В результате суд принял решение наказать чиновника штрафом.

Новини.LIVE сообщали и о других судебных делах. Так, во Львовской области 48-летний житель Бродов бросил боевую гранату в военнослужащего. Боец выжил, а подрывника задержали — ему грозит тюрьма за покушение на убийство.

А в Прикарпатье вынесли приговор женщине, которая с помощью искусственного интеллекта подделала себе инвалидность. Поддельный документ был нужен, чтобы добиться отсрочки для мужа, но схему раскрыли, а автора приговорили за подделку документов.

суд Ивано-Франковская область мобилизация бронирование ТЦК и СП судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации