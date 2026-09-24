В Ивано-Франковской области оштрафовали начальника ТЦК за призыв с броней

Сотрудник ТЦК и СП ведет запись. Фото: социальные сети

17 сентября 2026 года Калушский городской районный суд признал виновным полковника, возглавляющего один из ТЦК и СП в Ивано-Франковской области, в незаконной мобилизации военнообязанного. За игнорирование официального бронирования должностному лицу назначили административный штраф в размере 34 тысяч гривен по части 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, он должен оплатить судебный сбор, и, если средства не будут внесены в течение 15 суток, штраф автоматически удвоится до 68 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

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Сотрудник ТЦК получил наказание в суде за незаконную мобилизацию

Согласно материалам судебного дела, инцидент начался 1 августа 2026 года, когда в отношении военнообязанного составили административный протокол за попытку незаконно пересечь государственную границу. Узнав об этом, представители военкомата немедленно направили работодателю нарушителя письмо с требованием аннулировать его бронирование. Уже на следующий день, 2 августа около 14:30, мужчину доставили в здание ТЦК.

При проверке документов выяснилось, что бронь до сих пор действительна, ведь предприятие не успело предоставить никакого ответа, а значит, гражданин не подлежал призыву.

Хотя были законные основания для отсрочки, начальник ТЦК приказал задержанному пройти военно-медицинскую комиссию. В тот же вечер, в 23:00, «новобранца» поставили на воинский учет и внесли в поименный список для отправки в воинскую часть.

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Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря супруге мобилизованного, которая 20 августа обратилась в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. В своём заявлении она указала на грубое нарушение законодательства со стороны сотрудников военкомата.

Сам руководитель ТЦК дважды проигнорировал вызовы на судебные заседания, хотя повестки ему вручали лично. Никаких заявлений или ходатайств о переносе слушаний чиновник не подавал.

Однако в письменных объяснениях от 24 августа полковник полностью признал свою вину. Он подтвердил, что знал о наличии у задержанного действующей брони на момент дачи указания о прохождении ВЛК и включении мужчины в списки для отправки в воинское подразделение. В результате суд принял решение наказать чиновника штрафом.

Новини.LIVE сообщали и о других судебных делах. Так, во Львовской области 48-летний житель Бродов бросил боевую гранату в военнослужащего. Боец выжил, а подрывника задержали — ему грозит тюрьма за покушение на убийство.

А в Прикарпатье вынесли приговор женщине, которая с помощью искусственного интеллекта подделала себе инвалидность. Поддельный документ был нужен, чтобы добиться отсрочки для мужа, но схему раскрыли, а автора приговорили за подделку документов.